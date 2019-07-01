7月开门红，红的可以。前面也和一位高手沟通，虽然我知道那朋友非常忙，但因为行情太好，所以还是电话找人家了解对行情的看法。沟通中，那位高人表示，别看这行情连涨，如果没有魄力和霸气，赚大钱不容易。因为我和那高人都就是通过讨论量化投资认识的，自然免不了，从行为量化的角度，来讲这个行情。人家跟我说，目前市场3000点以上，想市值进一步提高，就得做那些有冲天霸气的股票，这是机构食物链决定的。

人如其股，股如其人

什么股票算是霸气冲天，我当时是非常好奇。结果人家跟我说，他人脉很多，做人也见过很多，股票的霸气就是靠钱堆出来的。而钱是要有人号集的，只有冲天霸气的做手，才能干出霸气冲天的十倍、二十倍股票。有些知名分析师就是缺乏霸气，水平再高，也号集不了成规模的资金，所以做出来的股票也蔫，这叫人如其股，股如其人。说到这，大家先上手机应用-市场，下个“博尔系统”APP，再去量化一下交易，抓霸气冲天的股票，3000点之上的胜算，十倍、二十倍的提升。具体怎么用，细细看下文。

霸气冲天的股票

一个有着冲天霸气的股市操盘手，在当前这种市场环境、资金环境下，他就能够号集其成百上千亿的资金跟他一起干，现在可以说是呼风得风，要雨有雨。所以他现在自己盯的股票，都是那些量化出来，做多主导特别多，并且越来越强，越来越猛。这道理其实也很简单，这些人敢这么干，那越做，信任他的人也越多，认为和他一起干能赚大钱的也更多。于是这股票就涨的没谱了。大家看看下面股票那几个股票的组多主导就明白了。

那朋友当时跟我说股票的时候，我就问他，他人脉那么厉害，还自己量化干什么？如果是我，那就直接买进去睡觉了。结果那朋友说，这个市场大鱼吃小鱼，那些人也不是善人，以前盲听盲信，也吃过很多次亏。他这么多年用博尔系统量化，就是把过去那经历的拿一大批真消息和假消息做对比后，确信，能有冲天霸气走势的股票，在它霸气内敛的时候就已经，是做多主导越来越强了。 大家也可以点这里进“博尔系统” ，再去量化自己的股票，因为依照那朋友的经验，如果已经发现做多主导在一段时间里不断加强，就算你不知道什么消息，这样的股票成为翻番股的机会也是比一般股票多出许多的。

继续进攻的头等大事

另外，和那位高人继续交流，眼下行情，连续多日普涨状态背后，获利回吐主导的股票也是越来越多。所以这种普涨，很难无限放大下去，接下来必须还是资金对新的品种发起重点攻击，维持市场人气，让市场稳住，才有机会在短期休整之后，二度进攻，这是头等大事。所以接下来行情要再接再厉，必须找到那些做多主导力量增加非常显著的股票，就像下面图里的股票那样。





显然，一旦做多主导达到猛增的程度，带来的涨幅也是迅速的，大家也可以自己上应用-市场，下个“博尔系统”APP, 或者直接点这里进入 ，然后去量化一下资金关心的股票。交易上一旦做多主导猛增的厉害，那就别纠结什么题材、什么业绩了。做多力量猛烈之后，即便此刻没题材，题材都会像雨后春笋那样冒出来；即便此刻没业绩，也会被认为未来盈利能力大幅提升的，都不是问题。



