眼下行情，如果看走势，就是震荡、突破、震荡、又突破。但做了多年的量化，自然知道，当多数股票走的差不多时，看似相同走势的别后，交易状态完全不同，未来的结果也会完全不同。毕竟影响股价的不是已经走出来的走势，而是此刻的交易状态，交易者当前的企图。所以大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，自己去量化当前交易者的态度，那么这种行情的突了又突的背后，手头股票的交易状态，自然也能看清楚。突的慢的未必差，涨的快的，后面也可能藏着隐患。

眼下，要突上去，还要站的住，就必须是机构资金积极做多，因此必须有足够多的“机构库存”，就像下面图里的股票那样，最好“机构库存”能够不断增加。说明机构在震荡中，确实越来越积极了。

所以说，眼下的突破，对大家都是一视同仁，但可能明天，或者再快点，今天下午就会区别对待。第一批失去上攻动力的，一定是“机构库存”消失的品种，而大家手头股票，目前“机构库存”在提升还是在下降，或者干脆消失，都可以 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化的。

轻装上阵，连续突破

另外，还需要注意的是，一个轻松的突破，在突破之前，必然是有洗盘的，只有洗去浮筹，才有机会，轻装上阵。震仓是一种特殊的机构行为，往往是在做多后，先出现做空下跌，吓出浮筹，然后很快就不再做空，交易行为从绿色做空主导，变成了蓝色空头回补。这些一连串的交易行为出现，那就是震仓迹象出现了。

而现在很多股票，之所以能够突破一次，紧接着再来一次突破。就是因为那些股，都是不停的在震仓，就像上面图里的那股票那样。包括今天能轻装上阵的股票，前几天多半都有震仓迹象。而上周市场回落的时候，你的股票有没有在洗盘，请自己去应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易。能够看到洗盘特征的股票，即便今天涨的并不好，但洗掉浮筹之后，后面也是更容易上涨。更容让大家赚到跟多的钱。



