由于周末的消息，自然在今天早上的高开顺理成章。但眼下的市场确实是多元化的，所以前面聊的时候，还有朋友说周一继续跑点股票，并且本周震荡的时候，那朋友已经陆续跑了不少抛股票。不过千万别当那位跑股票的是菜鸟，那位做股票20多年，并且是做的很好的。在这种消息、这种局面的之下，他还打算周一继续跑股票，是被雷劈了？

出，数据说了算

当然不是的，我那朋友之所以跑股票，因为前两周行情突破，他追加了一部分股票，打算有机会就再做一波。没机会就落袋为安，结果量化数据上一看，很坚决就走了。当然，他也说，如果是单纯凭经验，就现在这样的行情，他会犹豫，到底要短线赚了就走，还是再等一波，并且纠结之后，多半也会留着股票。但现在数据加持，就不会犹豫坚决走。他当时跑掉股给我看，还嘱咐我用博尔系统看“机构库存”（因为他也用博尔，跟我一样）。我一看就明白了，之所以抛股票，不是这个股票这两天涨的不好，而是橙色的“机构库存”目前处于消失状态。 “机构库存”是对机构积极行为的量化，大家自己到应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者点这里进博尔系统 ，一样也能量化出手头股票有没有“机构库存”，此刻有没有积极的机构动作。

对于“机构库存”消失下的反弹，至少说明机构资金目前没顾得上这个股票，眼下的上涨也就是投机资金抄底导致的，自然持续不了几天，一旦贪心，很快会遭遇回落。并且那朋友也说，如果说周五逆转太快，很多机构没来得及动手，还情有可原，但如果今天、明天还没“机构库存”，那这股票短期估计就真不怎么样了。这也是他把这种股票跑掉的重要原因，否则走成右图股票的那种情况，就偷鸡不成了。

进，反手就做蓄势

而更要为那朋友点赞的地方，是人家反手又换了两个股票。他思路非常清晰，既然这种地位，行情又好，这种时候必须要做，没“机构库存”的可以放弃，有“机构库存”的蓄势股，岂能放弃。而这样的股票，眼下也是很多的。就像下面图里的股票，股价没怎涨的时候，橙色的“机构库存”一点也不弱。这就是机构压着价、耐着心，蓄势待发呢。

这两天，我发现身边很多朋友，妙手辈出。其实也不是说，人家就聪明，智商99%的人都差不多。关键还是每个人接触到的不一样，自然操作就不会一样。但如果看到了震荡、不怎涨的背后机构库存反而在增加。试想，3000点的位置，当前的这种人气，机构行为的这种越来越积极，你机构资金想干什么？大概率还是想积极的再做出一把行情，并且这种判断，不止我一个人，那位职业做股票20多年的朋友也这么想的，估计很多朋友看到这种交易行为变化，也会得出一样的判断。所以大家现在也可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，因为此刻，这种下跌之后，机构积极动作的股票何止上面两个？有一大批了，可能大家手头股票有几个就是这种状态，要低位加仓的话，蓄势状态是值得特别关注的。







