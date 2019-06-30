昨天晚上，很多朋友都跟我说，迎来了大利好（大利好是什么，看过今天新闻的朋友应该都知道了。）然后就预期，这个行情下周肯定就高开高走，摆脱3000点的纠缠，直接3200去了。但对此，我是和他们说，很多事情不能来的次数太多。明显今天的那种利好，最近几个月预期变好已经好多次。而次数越多，效果就打折扣，所以想全面上涨，还是难的。外加刚从5月、6月的震荡中突破上来不就，获利盘不少，所以本周的震荡，做的就是局部好好的洗一把，下周就算有表现好的，也是洗干净之后的股票。

三个提醒

对于洗盘的对象，我有三个提醒

一，持续上涨，久未洗盘，面临洗盘。

二，洗盘之后，上涨多日，面临洗盘。

三，持续下跌，未见洗盘，上涨难现。

而对于洗盘状态，也不要简单等同于震荡，或者等同于调整，因为背后交易行为的区别还是很大的。这方面大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下，洗盘的交易特征非常明显。而后面，只有洗了盘之后，才能轻装前进。

之所以说，并非震荡都是在洗盘，就是因为，震仓洗盘是典型的机构行为。所以真正震仓洗盘的股票，一定能量化出橙色的“机构丨库存”。如果连橙色的“机构丨库存”都消失了，那这种震荡肯定不是洗盘，变数就很难说了。

这方面， 大家点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化交易，就能量化出自己看中的股票，哪些是有机构动作的，哪些是根本没有机构动作的。对于连机构动作都没有的股票，还是敬而远之，毕竟这种行情下，机构都不肯动作，还有什么时候愿意去动作？

洗盘需要轻装攻击

真正的开始震仓洗盘的股票，肯定是有“机构丨库存”的。并且交易上的特征很容易辨认。绝大多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构丨库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。





最近这几天，有震仓的股票，至少股票洗盘了。那么交易上会更踏实、不浮躁，面对下跌，也会更稳健。而没震仓的股票，可能就是随时随地开始震仓。一直震荡的股票，如果没震仓现象，也很难突上去，筹码聚集越来越多，负担也会越来越重。所以，即便看好某些股，大家最好先应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化。我自己拿系统看了一下市场，这两天95%的股票都在上蹿下跳，但把上面三个提醒给记住，多去看震仓洗盘之后的股票，后面的操作就会踏实不少的。



