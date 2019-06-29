周末，和不少朋友聊，对于下周，乃至未来的看法。发现很多朋友对本周的震荡，真不怎么当回事。有种看法短期很流行，说的就是，现在震荡太正常。之前横盘一个半月，六月下半月突破上去，一下子多了很多获利盘，面对这么多获利盘，肯定需要震荡消化一下，6月11日大涨之后不就横盘5天吗？然后直接就上涨去了。这次横盘之后，下周又有希望大涨一番。 对于这总看法，我是提醒那些朋友，这个市场上，最不会雷同的就是走势了。最会变的也就是走势了。当时我就那些朋友说，要不要赌一把试试？我就赌行情就不可能走重复了。结果还没有人来帮我拧。因为虽然想是想最好走势复制，下周大涨，但心里也认同我所说的。

相同背后，大不同

但眼下即便走势多变，并非等于无规律可循，当时我就和那些朋友说，如果想跟着市场踩这节拍做，就先到应用-市场里下“博尔系统”APP，自己来量化交易。走势千奇百怪的时候，背后的交易行为却很可能都是一致的。而走势千篇一律的时候，背后的交易多半却是各有不同。但真正影响后面股价表现的，不是过去的走势，而是此刻的交易行为以及目的。所以真要看本周震荡之后，股票的前途，还得量化出交易行为再说。

要上涨，必有带队

就本周的震荡横盘来说，其实很多股票也是同样的走势，在6月20日伴随市场大涨之后，随后就一直在震荡。这种状态下，要在往上去，股价更上一层楼，首先肯定需要足够的机构行为推动。否则之前横盘1个半月，堆积了大量的交易，现在就是很多获利盘，如果机构不想往上做，想上去比登天还难。而这点，大家可以看现在手头的震荡，有没有橙色的“机构库存”，有库存说明机构资金现在还挺积极的。要是没有，这就难办了。情况大家看下面图里的股票就清楚。

眼下最讨厌的，就是涨起来之后，机构库存消失了。说明短期机构是借上涨，自己跑。并不认同此刻的价格。后面很容易全跌下去。当时说的时候，那些朋友也问了我很多股票，我看其中机构库存消失的股票也有不少，后面那些人都进一步去量化了。而大家手头的股票，最近如果也在震荡的话，震荡背后机构资金的态度， 也一样可以点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化交易的。

洗盘，横盘厉害

而大家如果量化出来，看到自己的交易上确实有“机构库存”，并不等于这股票就不会跌了，还得看机构在做什么。当时我也是这么提醒朋友的，此刻市场震荡，对于个股来说，到底震荡是不是在洗盘，也是特别要注意的。如果震荡是在洗盘，那洗盘之后，就更容易轻装上阵，涨的也快。

具体的交易状态，大家自己下个“博尔系统”的应用去量化， 或者直接点这里进入 ，是不是震仓洗盘，非常清楚。就像上面图里的股票那样，由于震仓洗盘的是机构行为，所以整个过程中，是能够量化出橙色的“机构库存”。另外，洗盘是为了洗出浮筹，不向下做空，就不可能改变预期，所以必有做空主导（绿色）的动作，而实实在在的抛盘出现之后，就是悄悄的低吸回补买股票，所以最后会有空头回补主导（蓝色）。如果只有做空没有回补，也同样不是洗盘，而是机构做头了。没有洗盘迹象的股票，眼下的上涨估计也就一两天，两三天的事情，很难持续。



