今天行情这么一跌，全周的状态明显就是横盘震荡。而对于眼下的横盘震荡，和2900点的时候比，热度完全不一样。现在比两周前可是热多了。为什么热？并非简单因为看涨后市。而是因为当前上有堵截（3月、4月的横盘震荡区域尚未突破，横梗在上面。）下有追兵（5~6月横盘区域突破后，积累了不少的获利盘。）于是，行情此刻是进是退呢？吃不准、犹豫的朋友还是很多的。

短期三怕

当然，如果吃不准行情，必然就会有担心。我问下来，主要有三种担心，一是怕别人涨，自己的股票不涨；二怕换个股票，换进就不涨，换出的乱涨；三怕一旦下跌，还是不知道怎么办。但其实这三点，每次行情拐头都会发生，所以要解决起来也并不麻烦，我当时就请那些心里面担忧的朋友，自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化交易，我建议他们记住一句话，只要量化出来，机构没怕，自己就别怕。

机构没怕，自己不怕

为什么说“机构没怕，自己就别怕”。当前行情中，很多朋友一方面并不稀罕，那些一飞冲天的股票，但另一方面，要是自己手头的股票比普通股票还涨的慢，心里就不平衡了。但只要大家自己也去量化“机构库存”，立马就能发现，有些股票虽然涨的慢，但“机构库存”就是在不断增加。而“机构库存”是对机构积极行为的量化。“机构库存”越来越多自然就是机构参与越来越积极，这种股潜力十足。





所以，很多时候看到一些股票，突然井喷向上，不用羡慕嫉妒恨，多半之前“机构库存”已经是不断增加了。手头股票自己到 点这里进“博尔系统” ，再去量化，啊只要“机构库存”也是提升的，再慢也不用心急，甚至有的股票之前是盘跌走势，但“机构库存”不断提升，能量积聚，最后一根长阳，全回来了。

会不会跑了又涨

另一怕，是怕跑了还涨。这点最近几天特别多。有几个朋友就说他们已经预感到某个股票要跌，但就是下不了决心，因为怕跑了又涨回去了。但就是这么一犹豫，结果真跌下来，而且还是跌的特别猛的那种，后悔的不得了。其实这种问题，同样可以先看机构，很多涨上去的股票，之所以会突然回落大跌，原因就是，其实机构资金自己都怕了，量化出来机构库存消失了，有的是盘了几天消失了，有的是上涨的时候就已经消失了。

这样的股票，肯定是要当心的，因为“机构库存”消失，不是机构跑了，就是机构放弃动作，总之是当前股价的不认可。而机构都不认可，你指望接下来走势能有多好？不大跌已经是运气了。所以此刻手头股票在上涨或者横盘，大家都可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化一下“机构库存”有没有消失，一旦消失，就得倍加小心了。

跌下来该怎么办？

而对于第三怕，一旦下跌，不知道怎么办。也是很多朋友坦言的忧虑，甚至有些朋友因为早就深套了，所以都没敢去想真得下去了，该怎么办。但当鸵鸟肯定不成，并且也是有法可解的，后面我会继续说的。













