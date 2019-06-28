早上20多点一跌之后，不少朋友跟我说，原本会就看着去补缺口了，结果预期落空，结果还是一个震荡。而我看来，这种震荡的直接原因，就是目前的交易中，被获利回吐主导的股票太多了。前几天获利回吐的股票都在1500家以上。但这是行情有问题了吗？恰恰相反，大机会就在里面。





资本不是善人

之所以这么说，第一个原因就是，目前的获利盘仅仅是5月~6月震荡中参与的资金，上涨之后略有获利，但获利幅度是非常有限的。自然获利盘的破坏力或许在某个股票里会比较大，但对于市场整体而言，十分有限。第二个原因是，当前资金倾向于入市还是离场？显然是入市。因此此刻获利回吐引发了市场震荡，反而比四平八稳的涨，给了更多的机会。当然，资本不是善人，震荡行情里股票总是好好坏坏，真真假假。既然变局已至，去量化清楚哪些在震仓，哪些在逃跑，至关重要。这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化的。

确实有人逃跑

对于震仓的量化，首先大家需要去量化“机构库存”数据。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，一个股票有机构在里面折腾，必然有橙色的“机构库存”存在。如果股价折腾的背后，“机构库存”都没有，那很可能折腾就不是震仓而是逃跑了。前车之鉴是不少的，下面图里的股票，就是在逃跑。

现在，有些朋友过于笃定，觉得这行情一定是涨上去的，但如果所有资金都这么想，行情也不会连着震荡三天了。因为涨上去是小，谁得利是大，直线条的上涨，自然更利于散户，不走就是了，但机构投资者是否愿意买这个单呢？显然是不怎么愿意的，所以必然有股票，机构干脆放弃了，走出一种死给你看的状态，如果没有这些股票的牺牲，就不会有其他股票的行情。问题是，牺牲别牺牲到自己股票头上。对于机构，牺牲一个股票，不过是自己资产配置中的5%~8%缩水，损失不大的，但对于个人，搞不好就是50%、100%在缩水，损失就很大了。所以“机构库存”消失的股票，尊重事实，少去对着干。大家手头股票，震荡中会不会有机构库存消失的品种， 自己点这里进“博尔系统” ，再自己去量化有没有“机构库存”，就能直接看到，难度不大，但意义很大。

再次攻击的动力

另外，震仓的股票，并非只要有“机构库存”万事大吉，震仓中的交易行为从来就是有序进行的，首先肯定有做空砸盘的动作，显示为绿色的做空主导，但不会一直做空下去，很快会有蓝色的空头回补行为来主导交易，这样就是一个“机构震仓”的迹象。

两周之前，因为有1200多只股票出现震仓迹象，直接导致行情一把大涨。而此刻市场里，这种情况已经有不少了，接下来肯定更多。大家手头股票现在值得震荡中是不是有震仓迹象，可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，去量化清楚。其实大家看看成交量就清楚，这几天成交量快速下降，说明多数人都在等，要上去完全可能。之所以连着震就是不上去，不就是机构资金的态度影响的吗？所以无论愿意不愿意，尊重事实，震仓看不清，后面赚钱难。







