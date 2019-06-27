今天行情，明显被1000元的茅台刺激了，现在茅台是图腾了，所有人看到的都是买茅台不会亏。但股票盈利是按照比例，从比例上看，茅台不算多的。并且我知道，即便是5月份的震荡到现在，都有很多人赚的非常好。对此，我打算和大家说说，多看看赢钱人的思维、手段。比如我曾说过一位赚大钱的懒人，他真的就是，天天量化一下，看到自己手头的股票做多主导，直接不看了，无论涨跌，只要做多随它去。也就是在出现获利回吐的时候，做一下处理，结果赚的非常多。而我问他的诀窍，他的回答就是 “我心安处是家乡”。

我心安处是家乡

任何一个股票，上涨的时候，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，再去量化交易，就能发现交易上主要就是做多或者获利回吐，做多主导太简单了，拿着，没有任何难度。获利回吐，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？但人家在这事情上看的非常透彻，当时就跟我说了一句话“炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，所以每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱”。

何时需要拔腿就跑？

如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到获利回吐主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚获利回吐主导的时候直接就卖了（插一句，这是人家用很多钱买回来的经验，现在看文章的朋友，要是很怕自己的股票跌，现在就→ 点这里进量化系统去量化 ，）。而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。下面几只股票就是那朋友曾经做过的，涨涨跌跌都有。

最大的好处

那朋友还说，有时候涨多了自己心里也是痒的，特别是自己重仓的股票，这种时候他看到获利回吐就小卖一点，有回落的机会，就买回来，白送他差价，如果没回落直接上去了，剩下的依旧赚。他从来赚的就是自己心里能承受的钱。而量化对他来说，最大的价值就是能够看清什么时候做多，什么时候获利回吐，然后就不会再做多的时候稀里糊涂的把股票卖了，在他看来，做多主导的时候把股票给卖了，那是送钱给别人，哪怕那天下跌都不卖。

确实有很多时候，表面看股票走的萎靡或者下跌，但就是做多主导，这种时候跑了就是送钱给别人。大家也可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去试试。我用博尔系统也9年了，在我看来，量化的最大的价值还不是那牛人说的，而是决策前只需要看一眼，做多就睡觉，获利回吐时，我就想想下跌去的风险能不能承受，自己都怕，那就跑路，觉得没事，继续持有，参与波段上涨，然后又好去睡觉了。这对于我们这样上有老，下有小的人来说太省心了，不说有多好，但不犯大错，赢大钱是运气，但赢不赢钱，那是要有方法的，量化比较省心，奔四、奔五的朋友去试试，没坏处。