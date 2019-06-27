眼下持股是门学问，3000点位置，与2400点作对比，自然有600点以上的涨幅，积累大量的获利盘是很明显的。同时如果把周期看的长一点，从2015年调整至今，那么3000点的位置就不是什么高位了，实际在3000点之下的时间也不是很多。所以眼下并非操作的禁区，但真是比投资水平的时候。

同时从具体股票的表现上看，最近这段时间，市场里资金肯定是不少的，所以有个消息、有个题材，一旦被市场看上了，就是连涨。所以此刻踩对了节拍，就算买的不多，一两周后也有几万，几十万的财富增长。但拿不好、拿的不对，那结果很可能还是竹篮打水。这里再跟大家说一位高手的持股经，说之前，也请大家先到手机应用商店，下一个“博尔系统”APP，因为手头股票现在拿着，能不能换来显著的市值增长，去量化一下交易，会告诉大家很多。包括那位高手，我也是在用量化系统的时候认识的。

做多不走，一变下车

我跟那位高手聊的时候，总是发现他手头拿的股票都好的不得了，然和他沟通多了，他也说，一般人只看到他拿什么股，涨的飞起来。却不知道很多股票没拿几天就走了，而走与留的标准就在于股票主导交易力量的不同。比如现在上涨，所以做多主导的股票他肯定是持有的，哪怕调整也持有，这道理简单，股票多头说了算，你就不要在乎他一两天的调整。就像下面的股票那样，如果一调整就走，一定直接被甩下车。

但这种股票的持有，他也不是天荒地老，而是做多主导一旦变化，他立刻就走了。原因就是连续做多主导，却没接受过考验，一旦调整起来真不好说，万一就是由游资、散户给哄起来的，这一调整就是树倒猢狲散，所以做多的时候坚决拿着，一旦主导交易的力量一变化，立马就走。哪怕这样会因此逃掉几只牛股，但在他看来，股市里最实实在在的，就是真金白银进了自己的口袋，其他股市里的机会，从来不缺。大家手头股票的上涨，什么时候做多主导的力量会改变， 一样可以点这里进“博尔系统” ，再去量化，自然清楚。

考验通过，抱住大牛

但另一种交易状态的股票，他是绝对不走的，就是上涨中一会做多主导，一会获利回吐主导，但获利回吐主导之后，做多力量更强力的出现，下面图里的股票就是这种交易状态。

那朋友说，这样的交易状态，就和单纯的做多增加完全不一样了，途中的获利回吐主导就是考验，而做多主导更强悍的介入就是考验过关了，同样的快速上涨，遇到这样的股票，就算调整，他也是拿住，因为获利回吐主导的时候说明已经是抛盘如雨了，如果只是都是游资、散户一拥而上涨起来的，那早就跳水下来了。能以更强的做多力量去鲸吞获利盘，就说明这股做多力量的极为坚决，所以这种情况下，他是不走的。这些经验跟大家分享，大家也可以自己去量化交易，就在应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再量化手头上涨的股票，做多主导上涨的，坚决持有并且瞪大眼睛，有变动就得跑。但如果已经有过获利回吐的考验，回吐之后更强力的做多，那可以有更强的持股信心，搏后面更大的收益。



