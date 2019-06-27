今天行情又是小震荡，而最近只要一震荡，就会遇到很多老问题，包括今天也一样。有朋友就跟我说，最近好多股票，涨的非常好，但他就是抓不住，看到消息再去追，现在根本来不及。实际上，这个问题和我和好几个朋友都聊过，眼下的市场事情多、消息多的时候，自然有人提前潜伏进去，自然等消息出来，散户再想买，往往买不到或者是已经很高了。

资金多半提前下手

实际上，最近这几天，这种盘中频繁震荡，然后突然起一把行情的状态，机构投资者的行动是可以量化出来的。哪怕是做一些消息股，之前交易上已经有体现了，这点大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，自己量化就能量化清楚。很多股票如果是机构投资者看中的，消息出来之前，已经都有明显的机构库存存在了。

比如就像下面的股票，最近都有消息出来后加速爆发，而消息出来之前，如果拿博尔系统去量化“机构库存”，明显的橙色的“机构库存”早已存在了。虽然说“机构库存”是量化积极的机构行为，不能说这个行为到一定就是在做多。但只要积极的机构行为一直存在，那这种震荡中就已经应该特别关注了。

大家也可以自己点这里进“博尔系统”来量化，尤其是震荡的股票，可不一定天天都有机构在积极行动的。不少股票，你查F10，肯定能看到里面有不少机构在里面，但人家在里面睡觉不积极行动，对股价也不会有影响，你拿那些资金也没辙。能持续量化出机构库存的震荡，不管他是怎么震荡，都值得注意。

轻装上阵

而在这种震荡中，要期望后面有更强悍的表现，有一种迹象更值得注意，那就是“机构震仓”，毕竟“震仓”完毕，能轻装上证，涨起来也快。而“机构震仓”的量化迹象，首先就是有“机构库存”这是必须的，然后在用另一个“主导动能”功能量化机构行为导致的交易变化，因为是震仓，所以必有“做空主导”的杀跌动作，下面图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，吓不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

应该说，当前这种市场，大家看到股票当前的表现，并非是一时兴起的动作，而是在3天、5天，甚至一个月、两个月前就已经决定下来了。也正是因为有机构提前做一系列的准备，才导致了此刻行情好起来之后，一个连着一个的发力。而大家手头股票有没有爆发的潜力，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，然后自己来量化，尤其是“机构震仓”这种迹象，是非常值得注意的，毕竟震仓完毕之后，拉升起来更轻松。







