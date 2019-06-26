这几天，行情又开始玩心跳了，昨天的突然大跌先不说。就说今天行情波动不算大吧，但早上开盘低开时，很多朋友觉得，看来还得跌一下。但盘中翻红之后，问我是不是这次是短期调整，就昨天跌一下，然后继续向上，至少得把缺口给补了。但他们说的时候，我是提醒他们，如果心态就这么被行情的涨跌牵着走，后面很容易出问题，并且这点对于所有人来说都是一样的。

又到两难困局

实际上，最近两周的表现比起5月份和6月上半月好好上很，也强上很多了。但当这种变强，在此刻被很多人都发现之后，猫腻、假动、诱惑作肯定是大大增加了。诱惑的是，最近两周对横盘的突破，有好多股票涨到戳破天了。同时，最近这段时间，止步不前的，破位下行的，也不在少数。而两者同时出现之后，手头股票是走是留就更加纠结。纠结多了，稍微再受一些影响，就受不了，最后的决定往往出错。所以低开之后，就有朋友我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他先应用-市场去下个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了。我只能对他说，你都准备出局了，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？

拐头之后的注意点

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在3200点位置，有潜力的股票依旧非常多，一歇下来就有人低吸，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换， 点这里进“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”，再量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有内幕，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是管控1000亿规模基金的经理人，到你家做客，你是不是会很开心，甚至连你家邻居知道你有这层关系，都会羡慕。如果他跟你说了两个股票，你会再去问内幕吗？问了人家也不能说啊，本质上，你就是侦测到了一次机构的行动。所以能看到机构的动作，真就足够了。