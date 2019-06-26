不要一看到回落，就猜这是顶；

不要认为不是顶，就万事太平。

别看今天是小震荡，但回看过去两周的行情，总体来说还是很强的，比5月份更是强的多的多。。而历来行情转强时候，能出的大错莫过于以上两种，而现在也正是如此。今天再度回落之后，对于这波会不会去冲3200，有没有可能反弹结束的讨论又多起来了。对此，我是提示那些朋友，不要轻言上涨结束。6月12日、6月20日的突然大涨，背后都有明显的大资金参与痕迹。他们进来之后，一定会在韭菜入市后，才会收手。1季度行情不就是如此吗？如果没有3月310万新开户，4月150万新开户进场，行业群也不会在4月份快速回落。而现在新开户大增了？明显没有。

心理账户

所以，当前的状态下，还担心的朋友，从行为金融学上讲，这就是心理账户，海外这样的实验做了无数次，个人投资者（包括欧美成熟市场），一旦出现明显的盈利，其套现愿望是极强的。拿不住牛股多数就是因为这种强烈的套现意愿。所以上午的时候，我和一些特别想卖股票的朋友聊的时候，就请他们先到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再自己去量化一下交易，如果机构资金现在很积极，那怎么都得克制一下自己套现的冲动。

就像下面图里的股票，回头看，就是震荡之后继续上行，但在震荡的时候，未来一定上涨？谁都不好说，但当时橙色的“机构库存”在不断增加，说明机构行为是越来越积极的，这种情况下，持有比套现更合理。

这两天市场一震荡，问手头股票会不会跌的朋友也明显多了。看我文章的朋友如果也吃不准， 也一样可以点这里进“博尔系统” ，再去量化。很可能量化之后，那股票的心就特别定，结果现在是赚了一辆大众，过几天拿住了就变成了宝马。

并非都没事

当然，不妄言顶部，并不代表现在就没股票跌了。并且非但不是没有股票跌，甚至比3月份的时候的，持续下跌的股票更加多了，原因同样是，别看指数从2900点水平突破。但有机构照顾股票，实际是在下降。至少现在三分之一的股票，是缺乏“机构库存”的。而一旦持续缺乏机构库存，就是下面这种状态了。

炒股票，谁都不是神仙，知道现在机构不积极的股票，明天会突然积极起来。因此对没有“机构库存”的股票，高度注意其风险是必须的，这方面大家自己关注的股票，也可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，如果只是自己原本关注的目标，那最好先等等；即便是自己手头的股票，也得想好了如何控制仓位，3200没机构行为不积极，不是闹着玩的。



