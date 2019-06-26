面对今天市场的下跌和震荡，晚上我和不少朋友讨论。基本都归咎于那个假消息影响的。但其实静下心来想想，银行股市值加起来十万亿，参与者几百万。哪里是一条假消息就能让市值缩水几千亿的？这是明显的小题大做，背后显然是有原因的，看清一些规律，后面依旧是很好做的。

下跌的目的

今天的下跌，不必猜后面还会不会再跌，只要清楚，这是打破预期，就足够了。本来前几天的上涨之后，都是一致看多后市。但一趋同，必然就不会一帆风顺上涨。而今天的行情，就是给行情泼冷水，用市值最大的板块往下跌，打破直线不缺口的预期。

同时，也要看到，2019年一季度的第一轮上涨是普涨行情。那么6月开始的第二轮，就算涨上去，也不会是普涨行情。所以前两周普涨之后，这次肯定有变局。而这个变局结果，一定是一批股票真的就涨不上去了。而另一批股票，通过震荡中，机构资金一系列的动作，最后又双曲还创新高。后面拿不同的股票，结果差距会非常大。而此刻的机构动作，大家自己可以上应用-市场，下个“博尔系统”的APP，自己来量化一下“机构库存”数据。通过观察“机构库存”的增减，机构动作一目了然。并且看清楚之后，不但能够不上当，运气好的还能赚一大笔，或者避开一次大跌。

这位置误导不会少

大家量化手头股票的机构行为，一定也是有的多，多的少，有的干脆没有。如果量化结果是“机构库存”就消失，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，了吗就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。

所以上面这种机构库存的状态，是眼下最要当心的，变盘、抓人多半就是这样的股票，大家也是一样的，也可以到 点这里进“博 尔系统” 之后去量化，量化出来没“机构库存”，真有可能今天跌了，明天还跌，后台破位，那真就是天天惊吓了。

有种下跌不用怕

当然，你也可以乐观的想问题。如果第一轮涨的快，没及时加仓，那么最近的折腾，不是又给了次机会？但这样想问题是有前提的，就是确实有机构行为在这只股票里面，并且还导致了机构库存的不断递增。就像下面的股票，同样的震荡，但不管是涨涨跌跌，量化出来“机构库存”数据是提升的。所以哪怕有时候跌的也很快，但很快都涨了回来。这种股跌下来倒是不怕的。

只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，不用猜后面怎么走。这方面大家自己上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化“机构库存”之后，能清楚最近机构的动作，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。对于最近市场各种消息特别多的时候，拨开迷雾，更对交易行为看的更加清楚，这价值当然是很大的。



