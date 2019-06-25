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月底献一谋，今天跌是定大计时刻

(2019-06-25 18:10:20)
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量化数据

量化交易

量化

财经

当前的行情，就是定大计的时候。当前行情，前几天连涨之后今天突然一个快速回落。或许震荡本身非常正常，多数时候市场就在震荡。但是很明显，突破之后是人心思涨，567翻身。马上就7月了，你说预期怎么会坏。所以在预期向好的背景下，突然有个下跌，真得好好梳理一下。

看到买赢账面，看到跑赢真金

自从2015年以后，一年几百只新股发行，总体状态就是股多钱少，持续至今。因此对于大资金来讲，要获利就得集中优势兵力做行情。2017年蓝筹一役就是这么打的，低位的时候多数人还在各类题材、中小创中找机会，结果就是整整1年时间的二八分化。2018年，多数人调头捂蓝筹，结果又不理想。但这么折腾下来，都学精了，一旦一个赶上一个热点，就坚决和它干到底了。但恐怕这么一来，接下来还是敌变我变，多数人不走，少数大资金机构，恐怕自己就得走了。而在这种状态下，看到机构买，赚的是账面，看到机构跑，赚的真金。而具体怎么看，大家应该有自己的方法，当然也可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，通过量化交易，能把机构的做多、做空动作都都量化出来。 

两种撤退都得注意

有一点要提醒的是，机构从一个股票里撤退，未必就会引起股价的下跌，一开始甚至还是上涨的，刚开始抛的时候，首先你能用博尔系统量化出“机构库存”，而“机构库存”是对积极机构行为的量化，说明当时机构确实在动作，然后再用“主导动能”功能量化这些机构行为导致了什么交易结果。如果量化出来是“获利回吐”的黄颜色，那确实就要注意，因为那显然是机构在获利回吐，或许这次回吐不至于引发股价的拐头向下，但这种事情是不好说的。所以往往此时，如果重仓还是要考虑减仓的。当然追买肯定是不适合了。

月底献一谋，今天跌是定大计时刻

 上面左边图里就是上涨中，机构获利回吐的状态。但另一种更绝，就是涨上去之后，机构库存消失了。那就是机构已经跑了，或者目的达成不管了。这就危险性就更大了。大家手头股票此刻上涨的话，可以点这里进“博尔系统”，看上涨背后有没有这种暗中的撤离，使坏。只要能看得到，及时应对，就算不上危险。

  

还有就是，不是说上涨一震荡就是一定是有回吐，一定出问题。也有不少是唬人的，如果量化一下，那些唬人的震荡，背后主导交易的力量都是在红色的做多主导。就像下面图里的股票那样，

月底献一谋，今天跌是定大计时刻

所以说，震荡行情多欺骗，有想逃跑，但误导你看好的，也有要做多，却唬人的，最近几年，年年博弈就是如此，其实也就欺负很多人看不到走势背后的交易状态。这方面，大家自己到应用-市场里，下好“博尔系统”的APP，或者直接点这里进入，然后自己去量化，这种震荡中的机会演变，肯定都展现出来，然后就船到桥头，该咋样就咋样了，大太阳底下没什么新鲜事。


 

 

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