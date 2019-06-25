行情今天这种下跌，大有打草惊蛇的味道。虽然确实有些小利空，但绝不至于让市场出现50点以上的下跌。现在要考虑的是，两周前，突然向上大涨的基石，是否变了。可以说大的基石没有变化。所以这次下跌不是简单的出逃，背后猫腻很多。会把走势弄复杂，前段时间画走势预期，依旧有用。

有洗盘，有撤退，一步对，步步对

回头，再说个股。很明显，此刻的下跌，有为了拿筹码的，也有为了洗盘的，当然也有为撤退的，这些全都体现在交易行为上。并且，交易行为通常是有持续的、连贯的，此刻市场回落的时候，一旦看清。后面很容易踩对节奏，一步对，步步对。而大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易的状态以及“机构库存”，以便于认清当前的下跌属于什么性质。现在有挖坑要货的，有震仓洗盘的，也有干脆逃命的。真碰上震仓洗盘的股票，那跌的越猛，接下来爆发就会越狠。这是最最需要注意的。

低吸不能胡来

先说要当心的今天这种调整，尤其是本来就是做题材的股票，可能前两天就已经有所调整，但重要的不是调整了几天，而是调整背后，机构投资者的态度。因为前段时间，多数股票上涨速度不慢，机构投资者在目前的价位上了结也是完全可能的。如果大家那博尔系统，去量化一下“机构库存”，返现“机构库存”处于消失状态，很有可能就是此刻机构放弃，打算了结的品种。就像下面图里的股票那样，即便跌到低位，反击中“机构库存”消失，反击后也破位，上涨中“机构库存”消失，后面就容易全跌回去。

回想最近这段时间，问了不少券商、基金的朋友，今年做中小市值股，比去年做大盘蓝筹，辛苦多了。进去出来非常频繁。但不这么进进出出也不行，中小市值的股票，只进不出，结果就是想出的时候，连对手盘都没有。所以此刻很多股票，呈现机构库存突然消失，也是合乎逻辑的。大家自己点这里进“博尔系统”，自己来量化“机构库存”，到底有没有，都能一眼看出。

快速回洗

另一种别有用心的交易行为，就是借着回落做一次洗盘。当然洗盘有很多种类型，而此刻不少股票可能就采用是上涨途中的快速洗盘。这种洗盘，甚至单日下跌还很大，但量化机构库存，就能发现，机构库存是不断提升的。这就符合快速洗盘的特征了，最近这样的股票不少，而指数一跌，这样的股票会更多。这种快速洗盘，下面图里的股票，大家看一下就清楚。

快速洗盘和机构撤退，在调整的一开始没走势上真区别不大。但从“机构库存”的角度去观察，还是会清晰很多的，比一头雾水，不知道为什么下跌，要好上很多了。大家上应用-市场，下一个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，再去量化一下交易，也是非常值得的。手头的股票，是洗盘？还是没人管，接下来一路跌？量化之后心里会有谱很多。把“机构库存”的变化都量化清楚，对号入座，就不怕一些资金浑水摸鱼了。