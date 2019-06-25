行情今天继续上涨，虽然和没有前几天涨的多，但能在快速上涨200点之后，继续向上，自然是不弱。但沪市2100亿的成交量，相比上周五，缩小了接近1/4。深市略好，但也是缩量明显。但我们知道，普遍上涨，必须成交量有显著的增加。否则行情只能是局部的。具体看图，大家一看就明白。

所以虽然今天很多朋友看好后市，但我还是提醒他们。当前的形势下，即便上涨，和一季度还是有明显不同。可以把上涨的股票分为四等，如果手头股票是第一等，自然前途光明，但如果是第四等的上涨，恐怕后面再等也是白等，过几天搞不好又倒贴回去。

四等上涨没机构

至于哪四等，我当时和那些朋友详详细细的说了，这里也和大家一一做一下说明。首先，股价要持续上涨，必须有机构行为支持，缺乏了机构的推动，上涨也是昙花一现，这点相信大家都认同。而大家如果上应用-市场，下个“博尔系统”APP来量化机构行为， 或者直接点这里进入也一样 。可以看“机构库存”数据，目前机构库存达到3100家，这也说明机构对行情的参与程度已经和3月、4月时一个水平了。而眼下这种时候，还量化不出“机构库存”，也实在说不过去。基本是被机构资金放弃的对象，上涨都是很难持续的。

三等乱做，二等主攻

而即便能够量化出“机构库存”，说明机构动作积极，也要进一步观察具体机构在采取什么样的行动。健康的机构行为，自然是机构做多，导致股价上涨。那种状态下，拿“博尔系统”去量化，是可以量化出红色的做多主导。但如果最近几天，量化出来是黄颜色的获利回吐主导，那情况又不一样了，这说明机构行为多半就是在获利回吐，说明机构自己都在边打边撤，这样的上涨，随时可能突然跳水下来。

所以对于这种情况，大家自己需要量化清楚，才有备无患，否则此刻机构回吐的股票已经不少了。急于买股，没去量化的话，很容易被一棍子打蒙。

第一等上涨：重点进攻

而眼下交易状态最好的股票，是机构重点进攻的股票，就像上面右边图那种，持续都是红色的做多主导。这种股目前有400多家，占了所有股票的10%多点。这样的股票，只要做多持续，就闭眼拿着。翻倍股都是这么抱出来的。而大家手头股票属于哪一个等级，就到应用-市场，先把“博尔系统”的APP下好， 或者直接点这里进入 ，再量化手上股票量化出来处于什么状态，没机构的是末等，机构乱做的是三等，机构做多的是二等，机构连续做多的是一等，都很好辨认。而自己量化清楚自己的股票，知道属于哪一等，一段时间内就有比较靠谱的预期，到时候自己手头股票，该一路持有还是该高抛低吸做差价，心里会很有底的。







