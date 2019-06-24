前面下午的时候，说了人工智能炒股票的话题，好多朋友感兴趣，就连很多私募、公募里做的朋友也私信过来聊了几句，看来这块都非常重视，也都问了好多问题。所以趁着行情震荡，有时间对量化、对人工智能炒股，细细的说一下。也免得有兴趣的朋友走弯路。尤其是现在买了很多股票的朋友，如果要行情一波动，就会自己吓自己的话，了解一下量化、人工智能做股票，好处更大。

人工智能用于炒股，手段就是量化，很多人认为它优势在于电脑没有感情，没有喜好，在判断上优于人。其实这是误区，这点大家只要自己上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下手头的股票，或者自己曾经做过的股票，比对一下，就会深刻体会到，真正的优势在哪里。

电脑无情是误区

结果有意思的是他们果然还做不过“机构丨库存”。所以当时他们感叹，还是电脑牛逼，人有七情六欲，但电脑没有。但实际我跟他们说，所有电脑执行的程序都是人编写的，编写的人有喜好，程序怎么会没有喜好？电脑的手段是量化，而量化做的就是比对。我用的“博尔系统”，对每一笔交易的判定，都是通过几十万次比对得出的结果。历史的交易数据是天文数字级的，其中这个交易产生什么影响，那个交易产生什么影响都一一被记录着。相似的影响合并同类项几十万个，这个数据库有了，接下来某个一个交易大体的动机是什么，对号入座，判断的八九不离十，连“机构行为”都能量化出来。

重仓股如何心定

就拿最近的震荡来说，谁都知道震荡中，散户、游资往往都是墙头草，要稳的住，涨的上去，就得看机构在做什么。而机构行为，靠人两个眼睛自己看，看瞎了未必看的出来。但量化出具有机构行为特征的交易行为之后，在看机构动作，容易很多。下面图里橙色代表“机构丨库存”，“机构丨库存”是积极机构行为的量化，这种行为越来越多，股价怎么走？自己该怎么操作？这都是明摆着的。

同样，大家如果现在也遇到了市场以震荡，就看不清或者心不定的话， 也可以点这里进“博尔系统” ，自己去量化手头股票的“机构库存”，越来越多，那这种股票即便震荡，也不会差到哪去。真的如果交易上有问题，机构态度有变化，那“机构库存”就是不断下降的，一看就明白了，能看清楚，即便仓位重，也心定。

快速锁定目标

另外，在抓热点股方面，量化的速度也是一流的，因为震荡了一个多月，最近启动的热点，不可能是一两天心血来潮，老早就开始做准备了，所以不管是下跌、上涨、机构投资者都早早开始动手了，这点在“机构库存”上都会一步步的表现出来。大家就看下面两个股票的上涨，为什么有的上涨越涨越快，有的上涨半途而废，从机构的态度上直接能找到答案。

最近的此起彼伏的题材不算少了，但真正有爆发力的，还是“机构丨库存”能不断提升的品种。现在要去狙击热点，当然也得自己去量化，上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化一下，看十几个股票，再锁定目标也就几分钟的事情。这些都是我自己用的一些感受，还有很多大家自己量化一下，肯定会体会到更多。反正那几个看下来之后，就觉得比他们自己做的好。



