最近的文章里，一直提到对当前行情的大局观。一方面调整4年一个周期，已经处于市场调整的末端，或者新一轮行情启开的阶段。但另一方面，有相当一部分股票，在2015年时已经构成了一个顶峰，即便调整了4年，后续恐怕还有多年要调。所以2019年，真不能说是一个很好做的行情。





炒股还得靠人

也正是如此，才会有八仙过海各显神通。本周就碰到一个券商的朋友，说他们研发部门，在做纯粹的人工智能判断行情，比如3200会不会过，3200时该怎么决策。看电脑能跑赢市场多少。但我给那朋友泼冷水，我是一点也不看好。在现有的水平之下，恐怕很难做到这点。我他们的设计，有点超前过头了，并且有意思的是，这样尝试这几年好多搞研发的都在试。但其实，现有的人工智能水平，决策离不开人。





对此，大家如果想知道目前人工智能在炒股方面，对人的帮助能达到多高水平，大家可以上应用-市场，下个“博尔丨系统”的应用，然后自己去量化一下股票。可以自己就有直观的体会。优势显而易见，但绝非想象中的电脑炒股赛果人脑。





人力、人智、人性、人魂

这个话题，我还要多说几句，对于量化投资我也是研究了好长时间，所以对人工智能，我是有自己看法的。首先对于人工智能的发展，会有四个阶段。代替人力，挑战人智，战胜人性，发掘人魂。替代人力这块，工业机器人是典型。“阿法狗”则要高级很多，他是利用神经网络做自学习，下围棋能战胜柯洁。实际这不是机器战胜人，而是人类的逻辑思维结构被人自己给破解了，人对自己的大脑认识又进了一步。但人智阶段的成果并不足以能让电脑来炒股。因为这些研究都是研究理性的逻辑思维。而人的思维，有理性的逻辑思维，也有非理性，没逻辑的。而A股是理性的吗？都理性就没人炒股了。所以早有新闻报道，阿法狗潜伏A股，大败亏输。现在很多研究所里的量化交易模型，其实就在从另一个角度来战胜人性。





打的就是集体负智商

我自己研究量化这么多年，有点我很清楚，量化战胜市场靠的是对集体行为的判定。股市里，看清一个人、一个机构在干什么，极难。但如果看一群人会干什么，容易很多。哪怕是机构想偷偷建仓，单个机构可行，机构一多，都得争，藏不住。就拿最近的市场来说，不少股票5月横盘，6月中旬后连涨，看似突然。但实际去量化一下交易，可以看到机构行为变化，那些不声不响，然后突然大涨的股票，实际橙色的“机构丨库存”一直在不断增加，就像下面图里的股票那种状态。









涨势中的坏水

另外，眼下震荡几天，指数上，实际根本就没什么破坏力，但就怕个股此刻冒坏水，比如涨了之后一震荡，结果，“机构丨库存”消失了。这就是里面的资金，一个不看好，两个不看好，到到最后要出货，行为上也藏不住，橙色的“机构丨库存”就是消失状态。这就像下面图里的股票一样。



