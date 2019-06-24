涨时不犯老毛病，3误区不进就赢(2019-06-24 08:54:12)
市场大涨，朋友里指点江山的人不免多了起来。指点江山本身没有问题，本来炒股就是在不停的“指点江山”、“落子布局”，然后收获属于自己的一片天空。但发现有两种思维，有点变味了，不知道看我文章的朋友有没有，如果有是危险的。这里专门要指出一下。
上涨老毛病别再犯
第一个就是，过去的栽过的坑反复栽。这几天的上涨，又有朋友说，这波基本上要涨到3200点，有很大可能创新高云云。其实2018年以来哪次下跌后的反弹，都有很多人觉得调整结束，新的行情来了。结果都在满心期待中被打回原形。而这次，显然很多人又在等了。我只想说，反复跌到的地方，就不要再跌倒了。可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就眼下这种成交水平和外围环境，出一批牛股、大牛股都都容易，但要满盘盈利，全线解放，差距太大了。量化之后，会多几分清醒，指数能涨多少，跟手头股票真没多大关系，涨的时候，机构有没有提前跑了，才是重点。
健康上涨
之前为什么很多人等了半天，结果被打回原形，就是满心期待的同时却没有发现，很多股票里机构已经提前撤退了。这方面，只要量化一下“机构库存”的变化会非常清晰。机构要跑路的股票，涨起来“机构库存”都会消失。前车之鉴实在太多了。
而一个健康的上涨，即便出现调整，“机构库存”都会是在不断增加。这显然就说明当前机构的态度非常积极，未来的股价值得期待。而此刻，全面上涨是奢谈，自己关心的股票一定多注意什么时候“机构库存”消失了。在此之前，自然可以享受水涨船高的红利，但一旦消失，就不能再贪了。这方面，自己点这里进“博尔系统”，量化手头股票机构动作是很方便的，基本直接就看到了。
自我中心迷宫
另外，眼下走极端的思维也要不得，比如有朋友觉得当前行情是撑死胆大、饿死胆小，现在的5G涨到这份上，肯定没几个人敢买，所以他要去买。另一个是，现在都看好这个市场，那肯定不会顺利上涨，我涨上去就卖股票，一定低位还能买回来。这种虽然也是在追求与众不同，但却陷入了自我中心的迷宫，但股票是大家交易的结果，不会照顾任何一个人。交易上别人都在回吐，获利回吐主导股价时，“勇敢”进入，多半山顶上站岗。主流都在做多，你一定要撤退，结果就是踏空。
上面图里都是博尔系统对主流交易状态的量化，叫做“主导动能”，黄颜色是获利回吐主导，上涨中连续出现“获利回吐”主导，想买也等等。红颜色的是“做多主导”，做多主导时，就算下跌，吓人，都安心拿着，因为主流都是在积极的买股票，下跌又有什么好怕的。其实大家自己到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，除了自己的股票的交易之外，再多去多量化其他股票的交易，看多了就能体会到，尊重市场、尊重主流交易的重要性。股市里股市里，认为有上帝的，会吃套。但股市里把自己当上帝的，会每次都套。