市场大涨，朋友里指点江山的人不免多了起来。指点江山本身没有问题，本来炒股就是在不停的“指点江山”、“落子布局”，然后收获属于自己的一片天空。但发现有两种思维，有点变味了，不知道看我文章的朋友有没有，如果有是危险的。这里专门要指出一下。

上涨老毛病别再犯

第一个就是，过去的栽过的坑反复栽。这几天的上涨，又有朋友说，这波基本上要涨到3200点，有很大可能创新高云云。其实2018年以来哪次下跌后的反弹，都有很多人觉得调整结束，新的行情来了。结果都在满心期待中被打回原形。而这次，显然很多人又在等了。我只想说，反复跌到的地方，就不要再跌倒了。可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就眼下这种成交水平和外围环境，出一批牛股、大牛股都都容易，但要满盘盈利，全线解放，差距太大了。量化之后，会多几分清醒，指数能涨多少，跟手头股票真没多大关系，涨的时候，机构有没有提前跑了，才是重点。

健康上涨

之前为什么很多人等了半天，结果被打回原形，就是满心期待的同时却没有发现，很多股票里机构已经提前撤退了。这方面，只要量化一下“机构库存”的变化会非常清晰。机构要跑路的股票，涨起来“机构库存”都会消失。前车之鉴实在太多了。