周末和很多朋友讨论下周的。几乎全部看好后的行情，至少是去挑战3200，并且他们也看出来了，市场里有一股很大的力量，基本可以断定是大机构，就是主动在做多。而做空的理由，似乎是找不到的。但各抒己见之后，有朋友也发现，真是没人要卖股票，完全是羊群般的一致看多。于是心里又犯嘀咕了。所以当时我也问他们，既然都在看3200，那么等指数到了3200会走吗？结果，还是都不肯动走。于是我又问，如果行情没有大家预期的那么干脆。从3000点又回落到2900，会再去买股票吗？结果一阵沉默后，还是不动，反正也不买，也不卖。

年年都做选择题

当时我和那些朋友说，不管涨跌，反正都不走，一点动作没有，那就真不适合炒股了。别说2018年，就算是2019年的行情。一动不动到现在，除了个别股票表现好之外，多数股票，不也就是不停的坐电梯吗？谁有能保证，后面一路持有，就不是再坐一回电梯？当时说的时候，那些朋友不说话了，估计他们锁经历的，就和我说的一样。而看我文章的朋友，如果对于上面的提问也是一样的回答，那也可以到应用-市场，下一个“博尔系统”APP，自己先去量化一下交易。量化交易中有不少实用应对，我这里就说个很直观的，直接用“机构库存”来看机构动作。看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。并且，有一点大家都清楚，跌下来的时候大家一起跌，但涨上去并非一起涨，后的行情就算能涨，真正能上去的股票只是一部分。

好事的集中地

如果手头有些钱，想补仓。或者轻仓的想在买点，首先注意的就是“机构库存”不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。

另外，由于前面有朋友已经问我，博尔那边“机构库存”要不在对外开放，是不是看到机构行踪，有泄密嫌疑？这我了解过了，并非如此，人家做的是量化工程，泄密不存在，只是怕看的人太多，影响他们现有已经使用的人，所以我估计迟早有一天会转为只向内部开放的。所以此刻还是抓紧， 大家自己点这里进“博尔系统” ，量化起来，解决眼门前的问题。

别没信心

另外，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也去量化一下，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的“机构库存”都没有了，后面是好不了，该走还得走。

很多时候，看清了状态，做出正确的选择，其价值有多大，是很难估量的。所以有朋友问我博尔系统，对他价值有多大，我还真不好说，大家自己上手机应用商店，下一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己用了，也就清楚了。，我自己用习惯了，真行情一折腾，自己不去看看都难受。能说的是，至少我09年用到18年，9年多快10年了，博尔也12年了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。同时，前面那些朋友所感受到的也不假，眼下大机构做多很明显。但当大家都看到这点时，那些大资金的法宝就是，我只做局部，在局部折腾，尽量避免他人搭顺风车，所以后面的行情也别轻敌。







