周五，本周行情结束，可以盘点一下了。本周这5天行情，有一个词可以形容，就是“逆转”。周二、周四两天大涨之后，整个市场气氛彻底改变。如果说前两周还是对行情打不起精神，还各种犹豫，本周到周五的时候，好多朋友就是看多，然后等涨。

没有500%，就没有31%

但如果回顾2019年的变化，我觉得，等上涨是够悬的。这点看看成交量就清楚，1月~3月行情从2400涨到3100，涨了31%。但成交金额，从970亿增加到5800亿，增加了500%。4月份成交额没有往万亿水平奔，结果到3200就上不去了。换而言之，没有巨大的资金做后盾，让市场向全面上涨，何其困难。而眼下我们不用看，市场能涨多高，就问这成交额上5000亿、8000亿容易吗？

大家就算不说，心里也知道，这并不容易。那么机构资金想获利，就只能现在局部采取行动。能否全面启动，只能走一步看一步。而在局部行动，必然因导致，眼下走势差不多的股票，后面出现严重的变化。而也因为这个原因，今天和朋友们沟通的时候，我特别叮嘱他们，让他们到应用-市场里，去下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，因为把机构行为量化清楚，在能看到，茫茫3000多只股票里，机构资金现在愿意再哪些股里积极动作。而这点确实是很重要的。

两类走势，机构大干

当前的股票，多数就两大类走势，一类是现在还在震荡横盘，一类是已经开始上涨。而无论是哪一类走势，背后的交易行为如果不同，结果就会很不一样。拿横盘来说，有些横盘里，能够量化出橙色的“机构库存”越来越多，这样的横盘，自然说明机构资金参与越来越积极，这种横盘，哪怕涨的慢或者不涨，潜力依旧大。说不定哪天就突然涨上去了。

但也有些震荡，完全不同，“机构库存”盘到后面就消失了。这种的股票，就算等涨，或许会等来几天上涨，但后面下跌、破位的机会更大，因为“机构库存”消失，说明机构资金自己都放弃了，不感兴趣了，还能指望有什么太大涨幅？尤其行情来了，等这样的股票，就确实不值了。 具体的大家自己点这里进“博尔系统”来量化。

上涨背后有猫腻

涨起来的股票也一样，有的上涨，是健康发展，越涨“机构库存”越多，即便途中又调整一两天，“机构库存”同样是增加的，这说明机构资金对上涨非常认可，吸引了越来越多的机构来参与，当然是好事。

但走势上涨，并非都有机构在动作，这方面，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，有的上涨，涨速不慢，但“机构库存”反而减弱、消失。这样的上涨，机构资金并不认同，很容易涨的快，跌的也快。和大家说这些，也是为了提醒大家，别被走势误导，看着走势猜未来，多半都是会误入歧途的。在海量的资金没有参与进来之前，普遍上涨只能是暂时的，后面一定是局部上涨，但大家自己的股票是不是在这个局部里，要自己去量化清楚的，走势千人一面的时候更要看到走势背后的交易不同，毕竟影响股票接下来变化的是交易资金的动作，而不是现在走成啥样。









