今天行情继续涨了20点，显然还是很强的。但目前只是刚开始，后面变数依旧是很大的。之所以有这个判断，原因就是从3200点的调整到现在，那些大机构的目的从来就没变过。至少我从交易行为的数据上看，根本没变。回想一下今年的行情。2月大量资金多翻空，3月新开户310万，4月新开户150万，整体就是看多气氛。而4月大跌，5月之后一路横盘，能横盘1个多月。为何？说到底，跌下去去的时候多数人还是多头思维，所以都不肯跑，洗不出来，所以涨不上去，只能盘。

不洗不看

所以盘的目的就是洗人。但目的达成了没有？显然远远没有达到。对于机构资金来说，本意是绝对不肯带这么多人一起上去盈利。但由于科创板等一系列的原因，市场还得往上涨，那么结论只有一个，那些资金不能阻止指数的上涨，但可以尽量少的带别人上涨。所以别看指数这几天涨了200点，但是该套的还是继续套着，3月、4月参与的人继续没有盈利，很多股票距离3月、4月的位置，还非常遥远。未来洗不干净的股票，表现依旧是疲软，涨起来会很落后，跌起来会非常快。所以，6月开始的第二轮行情，只会是洗盘股的天堂。而对于之前横盘中有过多少次洗盘，未来的震荡是不是洗盘，都可以上应用-市场，下个“博尔系统”的应用，自己来量化交易，洗盘这种机构行为，交易上特征明显，做好6月下旬就4个字“不洗不看”。

洗盘特征，量化之后是很明显的，无论怎么洗盘，走势上再怎么千奇百怪，交易行为的变化，总是机构资金在做多之后，出现明显的做空主导（绿色），但做空主动不会持续不断，而是会主动的空头回补（蓝色）。当机构完成了做空之后再回补的一系列交易行为，震荡洗盘的现象也就出现了。

上面图里就是震仓洗盘的股票。由于震仓洗盘的是机构行为，所以整个过程中，是能够量化出橙色的“机构库存”。而横盘震荡中，这样的震仓迹象多次出现，就是说明之前整个横盘就是在震仓洗盘。而洗完之后。当然上涨就变得更加轻松。也容易涨的更快。而大家手头的股票，上涨之前如果也在震荡横盘，那么震荡中，是否有洗盘现象，是很重要的， 自己点这里进“博尔系统”去量化 ，没有洗盘迹象的股票，眼下的上涨估计也就一两天，两三天的事情，很难持续。

双重阻力

特别要注意的是，有些股票之前确实没有洗盘，甚至连“机构库存”都消失了。这种情况，哪怕上涨，也会面临双重阻力，一方面是没有洗盘，获利盘会很多；另一方是“机构库存”消失，没有积极主动的机构行为，上攻的动力就会大大减小。两者叠加，不但上涨难持续，下跌的动力会很足，特别要当心。

总之，市场中有些规律总是反复在出现，比如，股票下跌的时候95%的股票都得跟着跌。但股票涨起来的时候，绝不是95%能一起涨回去，有6成股能涨回去，已经是很不错了。手头股票可以先到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易。能不能涨回去，能不能短期内涨回去，取决于之前有没有洗盘。而之前震荡，未必等于之前洗盘，大家眼睛要擦亮。



