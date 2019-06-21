行情很好，昨天涨70多点涨上去了，几乎所有的朋友都意识到，这第二轮可不能错过了。但也因为这样的殷切期盼，导致了很多朋友心里反而更着急了，因为大盘都涨2.5%了，可手头股票，还在1%的涨幅磨蹭，让人生气，怎么就那么温吞水！

轻装上阵最容易

由于这样的朋友，不止一个两个，所以对于眼下股票的涨快、涨慢，确实值得说说。应该说，半天的涨快涨慢，真不算什么。真要一轮上涨，根本就不在乎这半天里涨多涨少。后面是谁负担轻，谁容易涨。

多数股票，之前就是在横盘震荡，这两天基本都是或早或晚，突破之前的前期平台，所以肯定堆积了不少的获利盘。这种时候，想要负担轻，就一定是先洗盘，再拉升。换而言之，后面负担轻，容易涨的股票，都是上周二大涨之后，就及时洗盘的股票。只有洗盘洗干净了，眼下才有快速大涨的潜力。而对于交易上的洗盘行为，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量，都是很清楚的。

盯机构，不瞎折腾

首先，洗盘是机构行为无疑，所以必然能够量化出“机构库存”，说明机构在积极行动。一个股票，无论现在是上涨，还是突破，如果机构库存消失了，就涨不好。无论前面多么折腾，如果没有机构库存，就不是洗盘，而只是瞎折腾。

瞎折腾的股票，无论走势怎么漂亮，上涨都不可持续。换而言之，现在3600只股票，就算指数能够3200点、3500点这样摧城拔寨，也不可能惠及每个股票。机构资金没顾得上的，依旧没戏。而大家手头股票，此刻有没有“机构库存”，一样可以， 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，有没有“机构库存”，是一目了然的。

连涨的前提

当然，即便有机构库存，有机构动作，但前期也未必就是震仓。震仓是一种特殊的机构行为，往往是在做多后，先出现做空下跌，吓出浮筹，然后很快就不再做空，交易行为从绿色做空主导，变成了蓝色空头回补。这些一连串的交易行为出现，那就是震仓迹象出现了。

否则必然会被越来越多的获利盘所压垮。上图里的股票就是之前不断震仓后不断上涨的，这几天能轻装上阵的股票，前几天多半都有震仓迹象。而上周市场回落的时候，你的股票有没有在洗盘，请自己去应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易。能够看到洗盘特征的股票，即便今天涨的并不好，但洗掉浮筹之后，后面也是更容易上涨。更容让大家赚到跟多的钱。







