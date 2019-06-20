看了这个标题，肯定有朋友会为，那3000点是小瞧了A股，那该涨到哪？何以见得收复3000点，是小瞧了A股？这两个问题，再在讨论的时候，很多朋友问我。但大家只要看看最近行情的变化，自己都会有感觉，行情的力量，绝不只是3000点。上周二之前行情缩量横盘到睡着的地步，但突然周二那天放量大涨，全无征兆，大资金意图显而易见。昨天利好明显，自然高开，但高开后也就结束了，一路调整。今天又是放量涨了70多点。试问，既然要往上做，昨天都干嘛去了？

强控盘的市场

答案只有一个，行情已经被控盘了，目前有些资金可以说是要风得风，要雨得雨，想涨就涨，想停就停。但是，眼下可以如此，但市场再度激活后，成交量上10000亿之后，还有这个能力吗？到时候也是树倒猢狲散，看谁跑的快，问题是机构跑起来有散户跑的快吗？显然是没有的。既然如此，那些资金必然集中控盘一批股票，走独立行情，是大概率可行的选择。而这也会直接导致，有控盘状态的股票会大涨。而机构控盘状态该怎么看，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，机构控盘的状态是可以量化出来的。

两种控盘状态

控盘状态有两种，第一种就是机构力量不断增加，动过越来越积极的行动，决定股票的涨跌，其他力量只能靠边站。这种控盘上涨的股票，无论涨的快，涨的慢，无论途中是否有回落，都不会改变它整体的推升状态。就如同下面图里的股票那样。

所以，当大家自己量化之后，发现手头股票现在就是这种状态，那么拿着就是了，自己看中股票如果是这种状态，涨得慢的直接就是机会，涨的快的，看到回落也是机会。最近这种状态的股票也有很多， 大家也可以点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化“机构库存”，是不是“机构库存”持续增加的控盘状态，一眼就能看清了。

放弃的状态

相比之下，在很多股票里，机构行为目前也并不积极，有些更是连“机构库存”都处于消失状态。那就不是控盘，而很可能是机构放弃、机构不管，机构对股价不认可。

上面图里的股票，就是这种问题，涨上去之后“机构库存”反而消失，多半就是机构自己跑了。未来的行情，肯定有股票会大大超过3月时的高位，但肯定不是“机构库存”消失的股票。相反，未来那些涨不上去的股票，倒是很有可能就在“机构库存”消失的股票里出现。现在重仓的朋友，自己手头股票里的机构资金动作，也可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”的应用， 或者点这里进入 ，再自己去量化，都能看清楚。而轻仓的朋友如果想再买点股票，那么选择什么样的股票，也不要选涨起来，但“机构库存”却消失的品种，道理上面都说明了，我就不再重复说了。











