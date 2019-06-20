早上行情涨了70多点，长久横盘以来，很多朋友希望这次是方向上的选择。当然这是大家最希望看到结果，但要实现，还要注意一些一锤定音的力量。就好比周二的放量大涨，直接就说明了有大资金在主动把行情给做起来。有了这一点，行情涨跌，自然可以放一边，因为铁定市场热点不会散，一定是此起彼伏。这段时间一直在说“不看走势，看行为”。这两天可以更具体，就是看那些大资金的行为。

机构买进自有招法

另外我还提议那些心里吃不准的朋友，上一下应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”，因为此刻最大的困惑就是，看到了下跌，却看不到机构的动作，或者知道机构机场，却不知道他们进了哪个？而去量化一下之后，此刻机构的动作是能够看到的，并且一些震仓动作尤其值得关注。

有些撤退免不了

机构动作怎么看，首先就是拿博尔系统量化“机构库存”，“机构库存”是对积极机构行为的量化。有机构行为必能量化出“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，“机构库存”在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了。

当前这种市场里，机构如果不管了，靠散户的话，众人拾柴火焰高是做不到的。墙倒众人推倒是有可能实现的，因此机构库存消失的回落，局面失控的非常多。所以此刻大家手头股票拐头回落，也可以 点这里进“博尔系统” ，目前拐头并不是最大的隐患。最大的风险就是股价突破了，机构库存消失。接下来涨了白涨的股票，主要就是这种。

这才是震仓

当然，不是所有的回落都是机构在逃跑，也有很多就是借调整震仓震一把，反正横盘震荡的时候，短线客进场也挺多，洗掉他们再上也是必须的。而震荡迹象，除了要有“机构库存”之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个“机构震仓”的迹象。下面图里的股票的状态，就是“机构震仓”后的表现。

现在行情对很多股票来说，股价也就是刚拐头，后面胜负难料，自己下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化手头股票目前有没有机构在做，调整是不是震仓。量化清楚之后，一个有震仓迹象的，一个是机构不管的，谁该留，谁该走是不是就很清楚的，这就是看到和看不到之间的区别。总之，既不要悲观，也不能盲目，先去去量化一下再说。



