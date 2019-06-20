周三的上涨，很多朋友讨论，有两种看法，一是利好刺激，大幅高开自然是好事，接下来眼光看的就是突破2800；但也有朋友觉得，高开之后就一直上不去，下方缺口很大，立马再上，够悬。

但我到觉得，这种分歧，还是在着眼在消息、走势上。实际之前股票有准备的话，现在，就是在结题发挥。之前如果没准备的话，现在就是逢高撤退，下面走势图上的表达，大家一看清楚。

数据面前，不必犹豫

所以当时我和那几个朋友说，他们的争论其实也正好代表了市场多空双方的基本态度。但最后市场的方向，是突破上去，还是在补缺口，肯定是摆数据，拼力量。如果数据上就是多头的绝对优势，那还需要考虑补跳空缺口的事情吗？不但不要担心，甚至真看到下跌，还能找机会大干一场。当然如果是做空力量优势大，这就反过来了。这点大家也可以上应用-市场，去下一个 “博尔系统” APP，然后去量化自己的股票，是坐等红利，还是小心谨慎，交易无言，却会把事情都讲给听。

越坚决越无视

即便今天行情跳空高开大涨，但当前市场折腾的时候，真正好的表现，从交易的角度看就两种。一种是无视折腾，不做空，最多获利回吐，然后就再度资金做多主导，参与资金实力雄厚，不断鲸吞获利筹码，推升股价向上，下面这种就是反复出现资金返场，吞获利盘股票。

昨天上涨，今天早上震荡之后，这种资金返场的股票，就像一把锥子，即便放在袋子里，也会露出他的锥尖，那就是做多主导力量的明显优势，即便股票震荡，获利回吐后也是继续做多，就最近这几天里，大家手头股票有没有这种交易状态， 也可以点这里进“博尔系统” ，然后再去量化，出现这种迹象，就是好股。但如果是持续获利回吐，做多主导看不见，那就会潜藏问题。这点只要大家手头股票量化了，一看便知。

态度的转变

另外，还有一种交易状态，很好的表现，那就是主导交易力量的快速更迭转换。从做空主导（绿色）变成空头回补主导（蓝色）然后有很快成做多主导（红色）。因为交易如此转换，显然参与者对这个股票的态度开始了转变。而这种态度很重要。尤其是这个市场里，很多股票前两周就是调整一周，横盘一周，如果横盘的时候交易状态没有做出改变，又凭什么说涨了一天就能天翻地覆？





上面图里的股票，就是在前段时间交易状态出现逆转的股票，显然今天借势就表现的很强。而大家看了之后，可以自己再量化一下自己手头股票，到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，对比一下，就知道从上个月的调整到现在的上涨，你的股票交易状态是不是有了转折？态度改变，前途也就改变了。



