对于今天的上涨，和6.11那天太像了。都是一天上涨，只掉之前N多的下跌。记得6月11日那天，我画了两个走势图给很多朋友选，基本上10个里有9个选黄颜色的那条曲线。说明行情横盘1个多月后，都不想再折腾了，就希望行情赶快上去。所以都不希望出现继续大震荡的紫色曲线。而眼下的情况看来，就是随着黄颜色的走势走的。

但，行情不是一般的涨，至少我问了不少业内的朋友，他们都是这个感觉。有朋友把6.11的上涨称为是“龙威”，而今天显然就是“龙抬头”

我做股票，一直尝试用量化的方法，所以不那么玄乎。但无可否认，今天上涨之后，各种特别好的量化迹象，都出现了好多。这里也和大家说一下。当然大家也可以自己，到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，然后自己去量化交易，那些特别好的量化迹象，自己也能量化出来。

空前做多

今天，很多股票就是横盘、震荡的过程中，突然大涨。但大涨谁都看到了，不过大涨背后做多的力量不尽相同，就未必都看到了。有的大涨，比如左图那个股票，用博尔系统去量化，对应着红色的做多主导是明显比之前都强。这种空前做多，显然是卯足了劲，所以即便第二天回落，但之后也是涨了又涨。

再看右图那个股票之前也有开盘直接封涨停的日子，但对应的做多主导红色，并不多，后面也很难构成持续的连涨、大涨。并且后面的连涨中，做多主导力度依旧不能快速的提升，所以到最后，做多力量不足，只能歇菜。而此刻，大家手头股票的做多主导力量，有多强，也可以到去下个“博尔系统”的应用，再自己去量化。有没有比之前很长时间都强，会直接影响到接下来的行情，越是空前的，后面行情也会越大。现在是各路资金亮明身份的时候。

坚持的回报

另外，除了空前的做多这种交易状态之外，另外一种就是“坚持者必有回报”，当然这种坚持，不是说某人买个股票套了，一直拿着就叫坚持，那是无奈。真正看到的坚持，是“机构库存”在低位震荡的时候，就已经持续不断的出现了。说明当时机构资金在不停的参与，要知道参与是有成本的，积极动作之后，自然会图一个更高的回报。所以前期震荡中，持续有库存的股票，在市场大涨之后，更有大涨的动力。





相比之下，如果震荡反弹的背后，到今天为止，也没有“机构库存”的股票，真就要当心了。这方面可以先到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，或者直接点这里进入因为“机构库存”消失，说明机构资金对这个股票放弃了，那么当然就很容易出问题。并且这点，还一定得提防，因为股票现在太多了，3600多只股票，1季度那轮可以都涨一点，这次就算行情再上去，能全涨吗？估计是很难的，所以没库存的股票，没机构关照，后面未必就能涨上去。这轮错过，可能下半年荒废。







