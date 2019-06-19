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高开50点，后面是柳暗花明

(2019-06-19 11:56:52)
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量化数据

量化交易

量化

财经

今天的行情，很多朋友都很期待，早上也算开了一个好头。这种期待，当然是有道理的。即便从走势上看，上周二一天的上涨，就吞了之前好多阴线，这种状态下，个股上有点获利盘是正常的，其实个股即便短期调整，哪次不是一跌至少也得有个两三天，然后很多股票都会在疑虑之中，突然柳暗花明的回上去。而最近这5天，个股就是这么表现的，有一部分股票回落的同时，另一部分股票在攻上去。这实际上也挺正常的。如果从均线上看，短期均线都在粘合，这种时候，在横盘，估计也很难一直持续下去，短期横盘估计不用几天时间，后面方向会出来的。

两种状态，柳暗花明

但这种状态，会影响很多股票，接下来照样会柳暗花明。只需清楚从山重水复到柳暗花明的两步走，手头股票到底是不是类似的品种，也会很清楚的。对此，大家只要自己到应用市场，下个“博尔系统”APP，自己量化一下，一样能看到，过去很多股票为什么调整两天，又去创新高，而这种变化，在本周恐怕又要大规模上演。 

无人照顾可不行

 

很多股，之所以能够最后遇到“柳暗花明”的结局，第一个前提就是一直有机构资金照顾，拿系统量化，能够看到明显的橙色“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，机构库存在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了，那怕是就遇到“柳”，也看不到“花”了。

高开50点，后面是柳暗花明

当前这种市场里，机构如果不管了，就是墙倒众人推。眼下机构库存消失的回落，越跌越快的很多。显然谈不上洗盘，洗走一批，后面还能往上涨。所以此刻大家手头股票拐头回落，也可以点这里进博尔系统，目前震荡中的回落还不算很差。需要注意的是，股票又拐头向下，机构库存消失，回落很容易超预期。接下来能要是有股票要再新低的，主要就是这种。 

柳暗花明，要看回补

当然，也不是只要有机构动作，就一定没事，还得看机构在做什么。很多就是借调整震仓洗一把，能有惊无险的股票，就是这种震仓股。而震荡迹象，除了要有机构库存之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且做空主导是短暂的，很快就变成了蓝色空头回补主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个机构震仓的迹象。下面图里的股票的状态，就是机构震仓后的表现。

高开50点，后面是柳暗花明

现在行情走势上确实显得疲软，但对很多股票来说，股价也就是低位的震荡，后面负难料，生死未定，自己到应用-市场，下个博尔系统”APP,直接点这里进入，量化手头股票目前有没有机构在做，调整是不是震仓。量化清楚之后，一个有洗盘迹象的，一个是机构不管的，谁该留，谁该走是不是就很清楚的，这就是看到和看不到之间的区别。总之，既不要太看淡市场，也不能觉得现在调整结束，一切都好了，先去去量化一下再说。



 


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