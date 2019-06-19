今天的行情，很多朋友都很期待，早上也算开了一个好头。这种期待，当然是有道理的。即便从走势上看，上周二一天的上涨，就吞了之前好多阴线，这种状态下，个股上有点获利盘是正常的，其实个股即便短期调整，哪次不是一跌至少也得有个两三天，然后很多股票都会在疑虑之中，突然柳暗花明的回上去。而最近这5天，个股就是这么表现的，有一部分股票回落的同时，另一部分股票在攻上去。这实际上也挺正常的。如果从均线上看，短期均线都在粘合，这种时候，在横盘，估计也很难一直持续下去，短期横盘估计不用几天时间，后面方向会出来的。

两种状态，柳暗花明

但这种状态，会影响很多股票，接下来照样会柳暗花明。只需清楚从山重水复到柳暗花明的两步走，手头股票到底是不是类似的品种，也会很清楚的。对此，大家只要自己到应用市场，下个“博尔系统”APP，自己量化一下，一样能看到，过去很多股票为什么调整两天，又去创新高，而这种变化，在本周恐怕又要大规模上演。

无人照顾可不行

很多股，之所以能够最后遇到“柳暗花明”的结局，第一个前提就是一直有机构资金照顾，拿系统量化，能够看到明显的橙色“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，“机构库存”在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了，那怕是就遇到“柳”，也看不到“花”了。

当前这种市场里，机构如果不管了，就是墙倒众人推。眼下机构库存消失的回落，越跌越快的很多。显然谈不上洗盘，洗走一批，后面还能往上涨。所以此刻大家手头股票拐头回落 ，也可以点这里进“博尔系统” ，目前震荡中的回落还不算很差。需要注意的是，股票又拐头向下，机构库存消失，回落很容易超预期。接下来能要是有股票要再新低的，主要就是这种。

柳暗花明，要看回补

当然，也不是只要有机构动作，就一定没事，还得看机构在做什么。很多就是借调整震仓洗一把，能有惊无险的股票，就是这种震仓股。而震荡迹象，除了要有“机构库存”之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个“机构震仓”的迹象。下面图里的股票的状态，就是“机构震仓”后的表现。