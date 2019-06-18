早上和很多朋友继续聊行情，第一个话题就是，这行情是不是会史无前例的窄幅震荡两个月，以前这种横盘，能盘一个月就很了不得了。但现在这样子，都觉得盘两个月都未必能够结束，真是从来没见过。

年年都有没见过

但我是和那些朋友说，如果看走势，会有太多新鲜事。

2015

年的万亿成交，过去何曾见过？

2016

年的熔断，过去何曾见过？

2017

年的一整年的二八分化，过去何曾见过？

2018

年的反复盘跌，持续

170

天途中没有像样的反弹，过去

20

年也未曾见过。然后，因为没有见过，就畏首畏尾，比如现在的位置，买是看不准，不敢买。卖也是一样的，现在这个位置卖了，万一上去就是卖在了低位。如果继续跌下去，同样还是不敢，因为万一是假破位呢？

炒股中的本与末

对此，我继续那些朋友说，所有的纠结、迟疑落后，都是本末倒置造成，纠结于此刻股价的涨跌而无法决断，实际就是舍本求末。然后再给他们推演，股价为何上涨，是因为交易造成的；谁能改变交易？只能是机构；机构如何改变？机构通过交易改变。股价涨跌那是末，机构动作那是本。然后我让他们自己上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，就能看到此刻机构的动作，那才抓到的根本。

小心表里不一

此刻为什么很多股票突然下跌？很多股票就是上涨过程中，机构的动作与股价的表现并不一致，股价显示为上涨，但交易上量化出来的却是机构获利回吐，下面左图就是这种状态。上涨的股价背后，有橙色的“机构库存”说明确实机构有动作，但主导交易的力量是黄颜色的获利回吐。这显然与股价的表现是相悖的，结果就是变数加大，一有风吹草动就下跌。

而为什么有的时候，类似的上涨，买进去却能赚的很好，原因往往是那种时候，交易状态是机构做多。就像上面图里右边的股票那样，有很多红色的做多主导。所以对于上涨的股票，想参与其中， 可以点这里先进“博尔系统” ，把机构动作看清楚，挑选那些表里如一的品种，会靠谱许多。

下跌其中有低吸

同样，对于此刻行情的下跌，要抓的根本同样机构动作。很多下跌也不是表里如一的，不少下跌，实际是机构在低吸，有“机构库存”的同时，还有持续的蓝色空头回补主导。而一个持续做空的股票，则是大量的绿色做空主导，交易上的不同，显而易见。

而此刻的回落中，就数据统计上看，空头回补的股票也不少。手头股票，此刻即便下跌，下跌背后是什么力量主导？大家可以自己下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，去量化，是机构低吸的状态，那自然倾向于持有，但如果是做空主导越来越多，这就有问题了，要当心。其实大家就算不看当时的走势，但就观察到当时的机构行为，自己都会清楚，应该怎么去应对，至少机构在回补的时候，不应该跑股票了。机构持续做空的时候肯定不能想着能不能做一把反弹。而做股票赚钱的第一个前提就是少出错，只要错误越犯越少，盈利就是水到渠成的。



