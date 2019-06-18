前面说到眼下行情可以盘，但个股不会等。从历史上看，几乎极少有股票能够持续震荡横盘两三个月的，多数横盘一个月也顶天了，后面上下都会去选择一个方向。而或许在个股选择方向的阶段，指数依旧是横盘，但这种横盘，已经不是多数股票的横盘，而是各种股票有的向上、有的向下的综合反映。

写到这的时候，我估计也不会有什么朋友反对，因为事实就是如此。但前面也有朋友看了文章之后问我，既然个股是提前的，那么我在市场横盘的时候抓提前突破的股票，跑提前破位的股票，不就好了？

中招，在跌破、突破时

但对此，我还是请那些朋友，先到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入， 再自己去量化交易，因为股市里机构资金进来也是为了赚钱，因此没有那么方面，让别人来搭便车。所以很多人在看到突破、跌破的时候往往中招。而拿博尔系统量化，很大程度上，就不容易被洗，反倒是把机构的行为看的清楚。

比如，突破上去的时候，就有两种状态要当心。一是看似突破，实际连机构行为都量化不出来，没有“机构库存”，那这种突破，实际机构资金没积极动作，上涨往往也是短期的。

另外还有一种突破。上去之后又直接下来，表面上看就是假突破，但实际回下来其实是在震仓。交易上机构资金并没有放弃，而反而是在洗盘。在做多之后，很快做空主导，并且很快又出现了回补，这种状态就是在震仓洗盘了。

而今天市场有所上涨，但真正能显著上涨的很多都是有震仓迹象的股票，就像上面图里的股票那样。当前这种消息特别多的时候，出现这种震仓迹象，更要注意开盘之后，股票别有所图。并且搞不好，清明前震荡的时候，这种情况已经出现了。大家自己手头股票如果端午节前就已经开始调整，那此刻就可以下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入也一样 ，再去量化是不是已经开始震仓了。走势上同样的调整，但有震仓和没震仓，后面的变化肯定是截然不同的。当然还有震荡下跌，个股提前下跌时，要注意点什么。时间晚了，明早再说。







