一件事情很感慨，有必要说说。周末的时候有饭局，几个业内朋友本来聊的挺好，突然来了一个插曲。一个朋友短信上跳出一条提示，结果一下子就看他眼睛就在眼眶里了。我们赶忙问什么事情，他说刚看到短信，家里人发给他的，他爷爷突然过世了。

遗憾，指路的灯

因为他从小是爷爷奶奶带大的，感情特别好。但之所以难受，不是因为他爷爷没了。他爷爷都要往90奔了，真走了，家里人也都有心理准备。让他难受的是，春节的时候回家，到他爷爷奶奶那家拜年，回上海当天，他当时特别想再到爷爷、奶奶家里去道别，于是就去了。本来还想中午吃顿饭，结果饭吃了一半，因为说好朋友开车送他去飞机场，怕路上堵，提前来了，就停在村口，让他赶快来。于是他就没吃完，拿着行李就走了。以前每次离开，爷爷奶奶必送他出出村，他每次都能看到爷爷奶奶，目送他远去。这次他赶时间，爷爷奶奶都上80了，快不起来。他就独自跑上了车。到车上，回头看不见爷爷奶奶，他就当时就觉得缺了些什么，想着别是明年再回来，不会看不见爷爷吧，心里特别不安。结果，今天突然说爷爷没了，非常突然，他这个百感交易啊，遗憾的不要不要的。所以当时说着说着就哽咽了。

当我听到之后，我也是心里一酸，旁边人也挺难受的。我就和他说，每个人心底都有一些深深遗憾。都会想着，当初我如果能重新选择，有些事情就没有遗憾了。但时间不能倒流，遗憾永远就留下了。但这并非坏事，就是那些深深的遗憾，让我们知道什么要去做，什么不能做，接下来的路，该怎么去抉择。当时对我来说，这真不是去安慰他，而是我自己触景生情的感慨。

2019年最大的遗憾

而2019年的此刻，也面临同样的选择，从2015年6月15日算起，调整到现在，足足4年时间。从历史上看，2001年~2005年的熊市是4年，2009年~2013年的熊市调整，也是4年。4年之后，我们有机会迎来一波牛市的发端。此刻如果放弃A股，可能是未来几年里一个最大的遗憾。

同时，每次行情启动前，博弈激烈，形势变化，每次都不一样。这次科创板即将推出，一部分资金肯定会撤离，然后去做科创板。因此主板、中小创上，一必然会有股票资金失血。加之企业本身的生命周期，牛市熊股，过去或许很少，未来恐怕不少。

面对这种局面，我所能做的，所能提醒各位的，还是先到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化机构资金目前的动作， 当然点这里直接进入也行 。面对眼下这种震荡的局面，有机构资金在积极的动作，总是不怕的。至少说明此刻没有转战科创板，造成的失血隐患。下面图里，橙色的“机构库存”，就是对机构行为量化的结果，并非所有的震荡，现在都有“机构库存”的，很多确实没有。

对于强势股，也是一样的，或许手头有朋友也拿着短期走的比较强的股票。这样的股票，虽然是有机构动作的，但未必是始终在做多的，也可能就是在获利回吐，而获利回吐一持续，短期突然下跌也是完全可能出现，就像下面图里的股票那样，几天一回之前半月白忙。