在今天周末，昨晚上，就和好多朋友讨论，周二明明涨的很好，为什么周三开始立马就变脸了。但他们这么以讨论，我就提醒他们，这么讨论下去，不又重蹈覆辙了吗？因为他们这样的讨论个，从5月份就开始了，每次上涨后一回落，就纳闷，明天说好的企稳后回升，怎么又不见了？如果看我文章的朋友，现在也有同样的疑问。那我的提醒依旧是，最近行情“不看走势，看行为”。

良心三问

眼下的行情能不能做，总要先考虑三个问题。一是：下方2800点的缺口是2月份空翻多时留下的，当时大量资金进场的原因是否还记得，当时对市场的全新定位是否还记得？二是：当前位置是否依旧还是过去4年的低位区域？三是：周二的大涨，是不是在市场严重缩量横盘后的突然放量大涨，若非大机构进场，谁还有有这个力量？

所以现在，不用纠结于涨涨跌跌的走势，哪怕下周再震荡盘整，也让他盘去好了。多观察机构的交易行为。个股的情况，上应用商店，下个“博尔系统”APP，量化交易，对比一下强弱自明。如何对比？横盘比机构、下跌比洗盘、上涨比回吐。

上涨比回吐

因为周五下跌，上涨比回吐，估计很多朋友股票都在跌，所以先放一边，先说“横盘比机构”、“下跌比洗盘”。

横盘比机构

横盘比机构，也是很直观的。现在横盘中，股票从交易行为上分类非常鲜明，有的朋友机构照顾明显，有的横盘震荡，机构行为一点也看不到，这方面只要量化一下“机构库存”就能直观看到。







就像上面图里的股票，都是在震荡，如果大家手头有股票在震荡的，也可以自己 点这里进“博尔系统” ，有没有机构资金照顾。如果震荡中橙色“机构库存”持续出现的股票，说明机构虽然面对横盘，但交易上是天天保持着积极的动作，自然后面更容易好起来。相比之下，那些没“机构库存”的股票，说明机构资金对股票处于放弃状态，这样的震荡，容易出现不好的结果。

下跌比洗盘

如果手头股票这两天下跌（估计很多朋友的股票确实如此），比的就是这下跌是出逃还是洗盘，出逃洗盘虽然走势上都是下跌，但交易行为上并不一样，出逃就是连续被做空行为主导，而洗盘的话，做空是短暂的，很快会有蓝色的空头回补出现，下面图里，一个震仓，一个出逃，交易行为上，区别清楚的很。

之所以短期会出现空头回补的蓝色，就是因为洗盘不是机构为了自己逃走，而是把别人吓走，所以只要有一部分人走了，自己就会主动买回来，呈现为“空头回补”主导交易。而撤退的股票，一路做空，到最后连“机构库存”都没了，机构自己都跑了。现在调整的股票，接下来两种状态都会有，大家可以自己下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后量化清楚，谁是洗盘，谁是撤退。而上涨比回吐，等到市场涨的时候补上，也是挺有用的，总之震荡的时候，看行为比看涨跌更有规律，也明显领先。



