周末，回顾一下本周，从周一的无精打采，到周二的异军突起，再到后面3天的戛然而止，完全给人三种不同的感受。但这背后，问了一些老手，尤其是那些业内大机构做的老法师，基本都认为，现在是真正拉开差距的时候。

哪种行情是偏爱？

对于机构资金来说，喜欢做什么行情？到真不一定是单边牛市。因为A股一旦单边牛了，虽然人声鼎沸，但也持续不了多久，几个月已经顶天了。并且你的股票做上去，别人股票也早上去了。实际机会对对大资金来说，也就一次，调都没品种能调。那种时候，机构里一流人才，做股票不见得比散户就赚得多。

所以，他们最喜欢的就是温和调整行情，大熊来了谁都没机会的，但温和调整不同，因为这种行情，机构都能做独立行情。并且一旦独立行情走出来，还吸引眼球。并且由于市场调整是温和的，市场的心理影响不大，自然有人愿意跟风，、独立行情会越做越大。更重要的是，做了一段时间后，一随时换其他趴下下面的股票。资金的运转效率一点都不低。

两种撤退要提防

所以当时和那些朋友沟通之后，我自己也想的很清楚，现在应该盯的，不是那些以及涨了又涨的股票，那些到可能资金要跑了。这方面大家也得多注意，现在机构资金也很滑头，有些跑的坚决的，大家到应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化交易，比看走势更直观。能量化出来，一些股票伴随着上涨，都是获利回吐行为在主导交易，那么这种上涨，会以为回吐的太密集，随时可能变成大震荡的走势。就像下面图里的股票那样。

另外，还有一种更彻底的，伴随着上涨，连橙色的“机构库存”都消失了，说明机构并不认同当时的上涨，放弃了，或者跑了，总之这问题更大。很多股票反弹挺快，但后面从哪来回哪去，多数就是因为机构资金没动作，放弃所致。对于这样的上涨，都得心中有数，自己 点这里进“博尔系统”去量化 ，尤其是手头还有股票涨的不错的朋友，更要留心这一点。

不温不火不平凡

而现在，我比较看重的机会，是那些趴下下面，没涨，或者涨的不多的股票。因为里面有不少，虽然不怎么涨，但有些股票持续有“机构库存”。你说一个股票不温不火的，但机构行为到每天都挺积极，你说它后面想做什么？

上面股票，一对比大家就清楚。同样的低位小反弹，一个股票“机构库存”处于消失状态，没人管，一个是机构持续积极参与，后面结果自然是一个上天，一个下地。大家自己，自己下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化手头那些最近企稳、小涨的股票，有没有机构资金，都能看清楚。或许股票的走势或许随机漫步，但机构的行为摆在那里，他的目的就是牟利，于是我目的目标圈就多大缩小了。这也是我最近总是在说“不看走势，看行为”的原因。确实比看震荡中的今天上，明天下，要好的多。







