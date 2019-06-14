今天接近30点的下跌，貌似是在给行情破冷水，但再怎么泼冷水格局未变。就看下面的走势、均线图，10日均线走平，5日均线提升，30日均线下降，目前正在接近。想想周一只要行情不大幅低开或者高开，那么30日均线继续下降，10日均线继续走平，5日均线会也会拐头，那么就更接近趋于粘合。而短期均线粘合后，走势选择方向也就不远了。





再想想昨天问的问题，此刻2881点，在过去4年里是不是低位的区域？同样的位置，2月份的时候是不是大量资金空翻多？周二的大涨，是不是改变了之前的缩量横盘局面，是不是只有大资金介入，才有这种力量？这种问题多思考，对横盘后的方向判断，会更自信。

脱离看走势

但以上这些，应该是对9年前的我致敬，还属于看走势的范畴。而现在其实应该“不看走势，看行为”才能更好的把握当前这种折腾的市场。尤其是这两天，大家也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，这两天博尔那边发布了“2019年，快洗转折点首次出现”的通知。后面一两周里，快洗转折的股票会批量的出现。

人家也是根据量化大数据的统计，然后发布这个观点的。眼下“快洗转折”的股票越来越多了。这种状态，经常会出现在持续调整之后，多数人对行情还在麻木、怀疑的阶段。这时候机构动作起来，也往往隐蔽、快速。洗盘的动作往往都是分时中结束的。就像下面那个股票，今天一天跌了3个小时，但最后一个小时直接涨停了。谁都不知道是为什么，但能量化出来，这个股票当时就是分时上出现了“洗盘”现象，构成了快洗。

分时上的洗盘现象，拿博尔系统去量化，就是分时级别上，首先有“机构库存”，说明机构行为积极，同时交易在做多之后，出现了明显的做空主导（绿色），但时间短暂，很快就是空头回补主导（蓝色）出现，说明机构开始做空后主动买回了股票，这是洗盘现象，后续再重新做多，这样“洗盘转折”就构成了。手头股票，这几天调整是都正常，但调整是不是盘中在洗盘，每个股票是不一样的，大家自己可以 点这里进“博尔系统” 去量化，对于有洗盘的股票，持有肯定能更自信。

震荡，机构消失

另外，上面说了那么多，大家不要觉得，现在震荡的股票最终都能涨上去，现在不少股票，连机构行为都量化不出来，要涨上去是难的。因为“机构库存”消失，说明机构资金对这个股票放弃了，就像下面图里那样。

最近这这段时间的震荡中，确实有不少股票，下跌中机构库存消失了，其实这种事情也是震荡中提前准备的一部分，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定震荡中已经有动作的。所以才有本文开头说的，震荡到现在，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接这里进入 ，自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“机构库存”消失的情况，多去注意转折点，尽量避开机构消失的品种，才更容易做好。



