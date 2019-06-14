昨晚上，说了如何从交易行为上，看股票的强弱。由于也说到市场，一些朋友看了文章以后也觉得有道理，毕竟A股这两天虽然调整了，但相比H股，还是强了不少。于是就有不少朋友觉得，这个市场要往上去了。但我是提醒那些朋友，既然已经说了，最近是“不看走势，看行为”，就更不必随随便便猜涨跌了。真正要思考是，如果市场确实涨起来了，你该注意什么样交易行为的股票。

越肯洗风险越小

其实在前两天讲“不看走势，看行为”。结果不少朋友就去用博尔系统，量化自己的股票，看是不是机构行为在越来越积极，为攻击做准备。但结果其中有不少量化之后，发现他们的股票确实有机构行为在做，但没有不断增加，问我是不是风险很大。实际震荡中的攻击准备有好几种，我这里先说几种。而看我文章的朋友，也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，这样对于手头震荡股票，在做什么准备，一量化也就清楚了。

反复震仓不嫌慢

现在的震荡中，除了机构积极做多做准备，还有一种准备就是震仓，只要震仓洗干净了，一旦有机会，这种股票很容易一马当先的。而震仓的交易特征也是很好辨认的。首先，震仓是机构看行为，所以拿系统能量化出橙色的“机构库存”。并且交易上的特征很容易辨认。绝大多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。

而反复洗盘的准备，往往震荡中能够看到多次震仓，就像上面图里的股票那样。同样，因为反复震仓，会洗的比较干净，一旦打算做了，涨起来也会很快。大家手头股票震荡的话， 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，有没有反复震仓，这种迹象出现了，涨起来很容易，即便行情跌下去，它都能抗一抗。

有种准备格外当心

另外，对于震荡的时候，往下做准备的股票，其实就是现在机构资金在做撤退的准备。那么直接的表现就是“机构库存”越来越弱，到最后干脆消失。这种状态在震荡中，就是机构逐步不参与的表现。

总之，震荡的时候，机构资金参与的积极性越来越低了，就要当心机构做的是逃跑的准备。要是等到看到跳水之后再知道不好，恐怕已经晚了。也正是这个原因，大家到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“机构库存”消失的股票。然后提早处理才是正道，否则等跌下来再想着跑，请问谁会接盘？













