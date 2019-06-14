晚上有朋友讨论，这两天小幅震荡，没有回调下去，是不是后面有机会大涨？对此，我是反问那些朋友，难道后面几天不涨，下跌了，甚至大跌了，行情就不行了吗？其实现在应该是“不看走势，看行为”。

我当时简单问了三个问题，看我文章的朋友也可以自己回答，然后自然对行情会有自己的答案。问题一：下方2800点的缺口是2月份空翻多时留下的，当时大量资金进场的原因是否还记得，当时对市场的全新定位是否还记得？问题二：当前位置是否依旧还是过去4年的低位区域？问题三：周二的大涨，是不是在市场严重缩量横盘后的突然放量大涨，若非大机构进场，谁还有有这个力量？

所以现在，不用纠结于涨涨跌跌的走势，多看那些机构的交易行为。个股的情况，上应用-市场，下个“博尔系统”APP，量化交易，对比一下强弱自明。如何对比？横盘比机构、下跌比洗盘、上涨比回吐。

上涨比回吐

下跌比洗盘，上一篇里详细说了，这里说说上涨比回吐。股票一旦持续涨起来，必然是因为做多导致的，但同时也必然会或多或少产生获利盘。因此一个健康的上涨，往往是获利回吐主导的时间很短，更多的时候是做多行为在主导（红颜色）。就像下面左图的股票。

但也有些上涨，虽然也是不停的在涨，但拿“博尔系统”去量化，获利回吐主导（黄颜色）连续不断了，那这种上涨，随时随地可能回落，包括大家手头股票也一样，同样上涨，哪个更好，哪个有机会 ，从这里进“博尔系统” 一看就清楚了。有时候，对上涨的股票忍不住，进去一买被套，往往就是因为这个股票在连续获利回吐，看不清，确实容易上当。

横盘比机构

另外，横盘比机构，也是很直观的。现在横盘中，股票从交易行为上分类非常鲜明，有的朋友机构照顾明显，有的横盘震荡，机构行为一点也看不到，这方面只要量化一下“机构库存”就能直观看到。

就像上面图里的股票，都是在震荡，如果大家手头有股票在震荡的，也可以自己去应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，有没有机构资金照顾。如果震荡中橙色“机构库存”持续出现的股票，说明机构虽然面对横盘，但交易上是天天保持着积极的动作，自然后面更容易好起来。相比之下，那些没“机构库存”的股票，说明机构资金对股票处于放弃状态，这样的震荡，容易出现不好的结果。











