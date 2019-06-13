行情又震荡一天，最近一直在说“不看走势，看行为”，现在回想一下，确实是应该这么说。别的不说，就问这两天的行情强不强？如果一拍脑袋，说强、或者说不强，都是不靠谱的。强弱是比较出来的，如果和港股比比，港股这两天的跌的那个啥，都不说了。但A股没有被带下来，你说强不强？

问题是，走势上的对比，价值毕竟是小的。也就这两天市场横盘，对比一下还有价值，真市场大涨，你觉得强，市场大跌你觉得弱。但那时候所有人都看到了，意义就不大了。这也是这两天一直说“不看走势，看行为”的原因。至少同样的对比，把行为对比一下，及时走势上没有表现出来，都能看个八九不离。

这方面并非我随便说的，大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，再自己去量化，只要对比一下交易行为，手头股票，哪些是好的，哪有次一点，确实交易行为上能直接辨别出来。简单说就是，横盘比机构、下跌比洗盘、上涨比回吐。

横盘比机构

现在横盘中，股票从交易行为上分类非常鲜明，有的朋友机构照顾明显，有的横盘震荡，机构行为一点也看不到，这方面只要量化一下“机构库存”就能直观看到。

就像上面图里的股票，都是在震荡，但震荡中橙色“机构库存”持续出现的股票，说明机构虽然面对横盘，但交易上是天天保持着积极的动作，自然后面更容易好起来。相比之下，那些没“机构库存”的股票，说明机构资金对股票处于放弃状态，这样的震荡，容易出现不好的结果。大家手头有股票在震荡的，也可以自己 点这里进“博尔系统” ，有没有机构资金照顾，一量化就一目了然了。

下跌比洗盘

如果手头股票这两天下跌，比的就是这下跌是出逃还是洗盘，出逃洗盘虽然走势上都是下跌，但交易行为上并不一样，出逃就是连续被做空行为主导，而洗盘的话，做空是短暂的，很快会有蓝色的空头回补出现，下面图里，一个震仓，一个出逃，交易行为上，区别清楚的很。

之所以短期会出现空头回补的蓝色，就是因为洗盘不是机构为了自己逃走，而是把别人吓走，所以只要有一部分人走了，自己就会主动买回来，呈现为“空头回补”主导交易。而撤退的股票，一路做空，到最后连“机构库存”都没了，机构自己都跑了。现在调整的股票，接下来两种状态都会有，大家可以自己下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后量化清楚，谁是洗盘，谁是撤退。而上涨比回吐，对于最近上涨的股票也是很有用的，一篇来不及，后面继续写。总之，这几天少看走势的涨涨跌跌，多看涨涨跌跌背后的交易状态变化，比涨跌有规律，也领先。











