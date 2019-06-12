昨天大涨，虽然今天没有接着涨，而是下跌一下。但昨天的事实明摆着，在多数人都要睡觉，不看行情的时候，突然放量大涨，并非市场热情所致，而是大资金主动行动。这种行动，不管能够持续几天，但有一点非常重要，他是一种表明身份，后面就算再跌，也很有可能是“空头陷阱”。

上一次空头陷阱，是去年12月制造的，10月底的2449，集体发声，股市大涨，自然是机构资金大量进场，但12月开始市场继续下跌，创2440新低，但那一段，回头看就是空头陷阱无疑。而5月以来，震荡幅度，远远没有去年10~12月那么大，因此新低中的空头陷阱，先不去说。谈谈震荡中的空头陷阱，和破后的空头陷阱。

震荡中的空头陷阱

震荡中的空头陷阱，就是走势上，让人觉得又是久盘必跌的状态。辅以部分股票，真就是破位跌下去了，还跌了很多。自然就对手头横盘震荡的股票，信心全无。但其实，震荡横盘人人都能看到，但震荡横盘别后的交易状态，多数人并不清楚，而这方面，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己来量化一下交易。就能发现，有些震荡，机构行为越来越积极，这种震荡，很可能就是个“空头陷阱”。比如就像下面图里的股票。

上面图里的股票，左边那个，量化下来，橙色的“机构库存”越来越多，说明伴随着盘整，机构资金并没有消沉，而是更积极的动作，越盘越给力的状态，当然就预示着，随时可能突破向上，而做空这样的横盘，很容易就会做反。但如果大家量化出来的状态，橙色的“机构库存”在横盘中消失，那么这种横盘，结果确实就是久盘必跌。因为伴随着盘整，机构库存消失，就意味着，机构放弃了这个股票，当然就随时可能下跌。

突破中的空头陷阱

突破之后的，再出现的空头陷阱，往往就是在洗去浮筹。很多股票，突破上去之后，会面对大量的获利盘，为了避免负重上行，一定是通过洗盘，让自己轻装上阵。而洗盘迹象，在量化交易上，也是有鲜明特征的。那就是，先出现机构做空，改变持股预期，呈现为绿色“做空主导”，但时间不长，很快就出现了蓝色的“空头回补”。而这一系列的交易变化出现，就是一个“震仓洗盘”迹象。

“震仓洗盘”之后，由于浮筹被洗，后面涨起来就轻松，所以此刻很多股票都是昨天大涨，今天回落，但回落中谁是在震仓，自己去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化一下，自然就清楚。但有一点也是可以想象到的，今天市场虽然是小回落，但由于反弹高点并没有上移，所以跑掉的人肯定有，但都跑错了吗，未必的，都跑对了吗，也未必的。这里面很多人确实在碰运气，但希望看我文章的朋友，别去凭运气，交易看清了，知道此刻发生些什么。







