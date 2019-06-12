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问天再借500点，胆大就赢得多

(2019-06-12 14:20:08)
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量化数据

量化交易

量化

财经

前面讨论行情，有朋友说，这行情是“龙威”行情，611是会进入A股历史的。于是也就聊到了另一个话题，问天再借500点。或许有朋友会觉得这行情涨500点？问题是涨500点，指数不过就3300，幅度不过就20%都不到。

 

当然，个股上会符合“戴维斯双击”的现象，涨个30%~50%不在话下。而这些如果在短期内实现，那么可想而知的就是获利盘肯定会激增。也别说涨500点了，就昨天20多点，今天73点，明天再涨一下，已经够快的了，自然也已经有很多获利盘出现，股票自然也会面临着短期抛压。谁能消化这些获利盘，后面就是谁牛。也正因如此，才更要注意先动手吃肉，后动手喝汤这个事实。大家的股票有没有提前动手的迹象，可以上应用商店，下个博尔系统的手机应用，自己去量化交易，会很清楚的。

 

回补蓄势

 

这个市场，总有一些资金会先知先觉，虽然未必是市场的多数，但却对市场有引领作用，因此很容易这种资金的介入，导致交易状态发生改变。就像券商股，今天集体涨停，原因大家请清楚。而上周五权威讲话之前，大量的券商股早已连续的空头回补主导了，哪怕当时股价还是下跌的，回补就是三天、四天、五天、六天的持续下去，这种迹象，在之前券商股一路下跌中，没出现过，这次是头一次。状态就像下面图里的券商股一样。

问天再借500点，胆大就赢得多

其实这种状态就是回补蓄势的状态，至于这种回补蓄势的状态，是谁引发的，不用几天就会水落石出，比如券商股在周五，普遍出现游资动向数据，说明这种回补应该就是游资偷偷所为，到最后越演越烈，变成了明显的游资动作影响交易。而这种之前有过准备，不断低吸的股票，涨起来自然就更加坚决，否则如果是仓促资金进场，都是奔着短线炒一把，走一步看一步的，那只要市场一个波动，立马就会现原形。而之前大家手头股票有没有低吸，有没有回补蓄势，的交易状态，自己点这里进博尔系统，一眼看清。这种股票，比下跌回补时断时续，涨起来也没游资动作的，强多了。

 

机构蓄势

 

还有一种提前下手的，不是游资，而是机构的动作，量化里面叫做机构蓄势机构蓄势的状态，拿博尔系统去量化，在之前下跌时候，橙色的机构库存已经开始提升。说明机构动作伴随股价的下跌，反而更加积极。那行情一旦好了，爆发不在话下。就像下面图里的股票。

问天再借500点，胆大就赢得多

而一些股票，即便上涨，都还量化不出机构库存，这就说明上涨背后，实际机构的态度依旧观望。这样的股票，可能现在一两天还看不出什么问题，但后面差距会极大。我上午的时候和几个朋友说了之后，那几个朋友当时就去量化，因为他们的股票也是急涨涨上来的，后面有没有实力继续涨，他们自己也确实没底。，而这点对于大家来说，也是一样的，可以上应用商店，下个博尔系统”APP，或者直接点这里进入，再自己去量化，如果机构库存越来越多，或者之前早就连续空头回补，那都是蓄势状态，千万拿住了。


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