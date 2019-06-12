昨晚，说了问天再借500点。因为两天连涨之后，等于低点上一口气起来了100点。很多朋友都表示，完全没想到昨天能够这么涨。于是我问那些说没想到的朋友，是不是在看多，那些朋友清一色回答看多后市。于是我就和他们说，你看多，我看多，大家都看多，自然短期涨起来一定飞快。但意见一旦趋同了，后面也更容易引发震荡，急涨之后要不要落袋为安呢？

不要一步步又被动

被我这么一问，几个朋友说，之前4月调整的时候都套了，其实别看反弹两天，但还是照样套着呢，还怎么落袋为安。但我跟他们说，这两天不动，是坐享其成。但后面还不动，必然会越等越被动。因为如此快的上涨，必然导致巨大的短期获利，扛不住的话，随时会下来。很多机构资金、游资，一定会利用大波动来反复做差价，而死扛不动的，就反复做电梯。到最后人家差价做舒服了，成本降低之后，顺利出逃，可就又没人管了。所以现在的操作，已经要为接下来做准备了，并非所有股票，现在都能一路抱到底，这方面大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，能够持续拿住的股票，此刻已经显示出明显的与众不同的交易特征。

做多惯性大

此刻，具备两种交易特征的股票，能支持续做多上涨。一种靠的是惯性大，现在已经是强力的做多，拿博尔系统来量化交易，代表做多主导的红柱明显增强。这样的股票，就算要停下来，一个多空转化的过程中，股价还能上攻不少。

很多时候，这种股票并不一定非要一开始就涨幅巨大，甚至可能一开始涨幅不大，但这样的股票，大家自己到 点这里进“博尔系统”去量化一下 ，一旦发现，就捡到宝了。但要是看到股票上涨中，做多主导的力量很弱，就得小心，当心里面的资金做多不坚决，心猿意马，一有回落就出问题。

回补弹性大

另外一种，能涨的比较持久的股票，就是连续回补的蓄势股票。今天券商股集体涨停，实际上周五权威讲话之前，大量的券商股早已连续的空头回补主导了，哪怕当时股价还是下跌的，回补就是三天、四天、五天、六天的持续下去，这种迹象，在之前券商股几个月一路下跌中，没出现过，这次是头一次。状态就像下面图里的券商股一样。

其实这种状态就是“回补蓄势”的状态，至于这种回补蓄势的状态，不管这种空头回补是哪一路先知先觉资金引发的，但有一点很清楚，这种一路下跌，一路回，当时就是在压弹簧，越是股价被打压，蓄势越是强劲，后面的机会也就更大。总之，要涨的持续，要么现在资金已经猛烈做多，不能掉头，要么就是之前低吸，吃货吃了好多。而大家手头股票有没有这两类特点，一样可以自己上应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，一眼看清。这种股票，要比下跌回补时断时续，做多主导时有时无的股票强多了。











