昨晚上，又和很多朋友，讨论行情的上涨，因为昨天下午的时候，一个朋友低今天的上涨起了一个名字，叫做“龙威”，我觉得挺好，所以晚上也和其他朋友说了，结果也都觉得挺形象的。这次上涨，绝非技术反弹，成交缩量，都不看行情的时候，能突然放量大涨，背后显然是有大资金驾驭的。

所以顺着这条线，是能够看清，手头股票有没有大资金的锐意进取；能够理出一些有机会大涨，值得去一做的股票。对于这种震荡后上涨，哪些状态容易出机会，朋友们也说了很多，我上面罗列了一下，大家也可以参考。而我做股票，一直尝试用量化的方法。当然也能直观的看到现在有很多特别好的量化积极正在出现。这种现象有可能导致股票持续发力。这点大家可以自己，到应用-市场，下个“博尔系统”APP，然后再去量化交易，那些特别好的量化迹象，自己也能量化出来。

空前做多

前面一篇里，其实我已经写了了一个“空前做多”，另外还有一种“机构坚持”，都是很好的量化现象。下面我也整理一下一起说。比如今天，很多股票就是横盘、震荡的过程中，突然大涨。但大涨谁都看到了，不过大涨背后做多的力量不尽相同，就未必都看到了。有的大涨，比如左图那个股票，用博尔系统去量化，对应着红色的做多主导是明显比之前都强。这种空前做多，显然是卯足了劲，所以即便第二天回落，但之后也是涨了又涨。

再看右图那个股票之前也有开盘直接封涨停的日子，但对应的做多主导红色，并不多，后面也很难构成持续的连涨、大涨。并且后面的连涨中，做多主导力度依旧不能快速的提升，所以到最后，做多力量不足，只能歇菜。而此刻，大家手头股票的做多主导力量，有多强， 也可以点这里进“博尔系统” ，再自己去量化。有没有比之前很长时间都强，会直接影响到接下来的行情，越是空前的，后面行情也会越大。现在是各路资金亮明身份的时候。

坚持的回报

另外，除了空前的做多这种交易状态之外，另外一种就是“坚持者必有回报”，当然这种坚持，不是说某人买个股票套了，一直拿着就叫坚持，那是无奈。真正看到的坚持，是“机构库存”在低位震荡的时候，就已经持续不断的出现了。说明当时机构资金在不停的参与，要知道参与是有成本的，积极动作之后，自然会图一个更高的回报。所以前期震荡中，持续有库存的股票，在市场大涨之后，更有大涨的动力。

相比之下，如果震荡反弹的背后，到今天为止，也没有“机构库存”的股票，真就要当心了。这方面可以先到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，因为“机构库存”消失，说明机构资金对这个股票放弃了，那么当然就很容易出问题。并且这点，还一定得提防，因为股票现在太多了，3600多只股票，1季度那轮可以都涨一点，这次就算行情再上去，能全涨吗？估计是很难的，所以没库存的股票，没机构关照，后面未必就能涨上去。这轮错过，可能下半年荒废。











