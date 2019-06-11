早上行情涨40点，不算小，并且还放量。尤其是刺激了很多朋友一把。不然他们看行情都想睡觉了。但即便行情涨上去，我对那些朋友说的，依旧是现在还得“不看走势，看行为”。因为看走势，怕是10个人里面，能预见到今天这种放量上涨的人，半个都没有。而未来怎么走，谁能预见到？单看最近一个月的走势，是要被走势搞晕的。

同时，也因为最近一直在说“不看走势，看行为”；所以有不少朋友就问我，到底“看行为，比看走势”优势在哪里。对此，我自己的感受就是，通过量化，看交易行为，能够把走势背后参与者的具体交易变化鲜活的呈现在眼前，更为真实，更为直观，跟不容易被误导。

转折早已出现，现在正在继承

大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的APP， 自己点这里进入去量化也一样 ，量化之后认知就会上一个台阶。比如，今天市场涨40多点的时候，有朋友问我，这行情是不是转折了。其实转折并不是现在，市场任何一次大向下转折之前，通常总会伴随着持续的获利回吐行为主导交易（黄颜色）。而市场下跌后的转折，通常总会伴随着大量连续空头回补行为主导交易（蓝色）。就像五一节之后，市场结束调整，转为企稳震荡，之前就是有连续多日的蓝色空头回补主导出现。如果说转折，当时已经转折了，现在只是在继承发展。





清楚这点之后，更要清楚，震荡中，行为对行情的影响。5月7日开始的连续空头回补的背后，显然是大量资金重新回来买股票，但3600只股票不会平均都卖一点，而是挑选重点股票，集中参与，借机推动股价，制造热点，影响行情。在这个过程中，交易上，呈现的就是龙头板块带动，其他股票跟上。而期间外围看热闹的资金如果进来的越来越多，就变成龙头带动，整个行情向上，热点扩散，突破盘局，新一轮行情起来。

带动行情，一二三

但如果龙头板块再怎么涨，其他股票都没有新进资金参与，那么等龙头板块自己积累的大量获利盘，涨不动，需要调整的时候，整个行情就会跌下去，破位了。因此，当大家把市场的行为看清之后，机会点在哪里也就很明晰了，真正左右行情的，是有多少机构资金在震荡中重新返场参与。交易上，呈现出橙色的“机构库存”在震荡中从无到有，不断增加，说明震荡中，这个股票的机构行为越来越积极了。



