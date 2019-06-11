今天市场一涨，不少朋友饶有兴致的跟我讨论起了市场的变化，这几天一直在说“不看走势，看行为”，结果很多朋友也确实开始对当前市场的行为注重起来了。当然，这也是没办法的事情，行情上上下下，震荡都1个多月了，看走势就是横盘，而那些横盘中能够涨起来的股票，也不是看走势就能看出来的。

不过，我这里也有个提醒，此刻要用发展的眼光去看交易行为，才能破除长期横盘的迷雾，因为谁都知道，推动3600只股票上涨，现在还没这个能力。接下来，即便市场再横盘下去，但大家看历史上，有多少股票能够横盘两三个月的，少之又少。所以后面行情，哪怕市场继续是横盘震荡，也是一部分股票突上去，一部分股票跌下去之后的综合结果。但对于个股，很快都会和震荡告别。

排除法，大刀阔斧

解决这个问题，一个简单的办法，就是大家先上应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再量化一下股票的“机构库存”。没有机构库存的股票，先PASS掉，这道理很简单，如果机构行为都量化不出来的股票，靠游资、散户让股票扭转下跌局面，眼下基本没可能。最近这种前车之鉴太多了，看似涨的挺好，但实际机构库存都消失了，根本没法持续，反倒换来上涨之后，加速下跌破位。

除了选股票可以这么排除，自己手头股票的判断，同样可以多参考“机构库存”，因为现在这段时间里，有机构照顾，和没机构照顾之间的区别是很大的。

吸引眼球不代表真金白银

另外，大家还熟悉机构的特点，实际机构普遍善于隐藏，所以那些吸引眼球的反弹，也都最好先去量化清楚，在做判断。大家如果在应用-市场里，下个“博尔系统”的应用，去量化“机构库存”的变化，能够量化出机构库存，但上涨背后的机构库存是反而下降的。而这种一边上涨，一边机构库存下降的情况，往往不是什么好事，这方面大家自己想想就明白，一般机构积极参与，健康上涨的股票，“机构库存”是提升的，下面图里，K线下方橙色代表的就是机构库存。而眼下，下跌后的反击中，这样的股票也不少的，即便有朋友看好它，下手也得三思。而手头有这样的，借着上涨找高点离场，后面可能很快就有足够的差价出来，舒舒服服的买回来。

很多时候，走势上的信息就是别人特意给你看的，就好比最近很多股票下跌之后，低位拐头上涨。但背后引领这种上涨的机构在做什么？却是那些人要极力隐藏的，不想给你到的，但却也是最有价值的东西。之所以要去量化，就因为能得到有价值的信息，做出最直接的判断。大家自己上应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化一下“机构库存”，大家自己就能体会到，看到很多别人看不到数据，能让你摆脱很多原本纠结的问题。或许一个左右两难的事情，就因为看了一眼，变得非常明确，进而避免损失、把握机会的价值有多大，那每个人资金量不同、拿了多少股票不同，不同的行情下，或许会有差差异，但有益处很大，是肯定的。











