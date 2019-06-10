今天行情是24点的上涨，于是继续在5月开始的震荡区间内震荡。而这种震荡，成交量也是继续在下降。所以，确实有不少朋友，继续无精打采。但此时，我却有一怕一喜。

炒股，不用思维定势

炒股是很怕思维定势的。一旦形成了“某某不败”的印象，就离犯错不远了。就像2015~2016，“新股不败”被称作“规则红利”，真认为没问题进去的，2017年就是打对折。2017年说“蓝筹不败”，工行这样的航母当摩托艇炒，信以为真的，18年就哭了。2018年上半年，医药股还很不错，结果散户也是几万几万的进场，18年下半年全歇菜了。未来对最近的那些热门板块，估计也是一个结果。





今天行情是24点的上涨，于是继续在5月开始的震荡区间内震荡。而这种震荡，成交量也是继续在下降。所以，确实有不少朋友，继续无精打采。但此时，我却有一怕一喜。

炒股，不用思维定势

炒股是很怕思维定势的。一旦形成了“某某不败”的印象，就离犯错不远了。就像2015~2016，“新股不败”被称作“规则红利”，真认为没问题进去的，2017年就是打对折。2017年说“蓝筹不败”，工行这样的航母当摩托艇炒，信以为真的，18年就哭了。2018年上半年，医药股还很不错，结果散户也是几万几万的进场，18年下半年全歇菜了。未来对最近的那些热门板块，估计也是一个结果。

但如果量化出来，有橙色的机构库存，但同时主导股价的是黄颜色的“获利回吐”，那就完全不同了。这说明伴随股价的上涨，实际机构在获利回吐。对于大家可以自己 点这里进“博尔系统” ，然后去量化清楚交易。眼下不在于股价一两天的涨跌，但如果从趁着股价上涨，机构在回吐的话，很容易接下来成为空头的做空目标，这就要多加小心，特别是上涨中出现获利回吐，走势上很难看出来，多去量化有好处。

喜从天降也很多

以上是对当前行情，怕的地方。而可喜的地方也是和机构行为相关的。包括今天早上盘中下跌的时候，但下跌背后，也并非全是机构杀跌，相反还有不少是机构在空头回补，下面蓝色代表的就是空头回补。同样的下跌走势，机构在空头回补的，翻盘力量一定比做空的股票厉害。

而今天，其实也有很多股票，就是跌下来之后又拐头向上，但这种状态背后，机构在做什么，是在回补还是在做空？这方面可以用到应用商店，下个“博尔系统”APP, 或者直接点这里进入 ，来量化的清清楚楚，橙色代表的就是“机构库存”，有的股票下跌背后，机构库存不减反增。大家看下面的股票就清楚这种状态是什么样了。其实现在很多时候，出错，就是因为走势看多了，被走势牵着走了，进而在上涨中失去了警惕，在下跌中失去了冷静，所以最近有句话，请大家多思考，就是“不看走势，多看行为”











