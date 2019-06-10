中午，收到一些朋友发来的私信。倒是没问我关于今天指数上涨，后面怎么看。而是对我节前讲的“不看走势，看行为”特别感兴趣。个中缘由，也很好理解。即便今天市场上涨，很多朋友也吃不准后面会怎么样，今天涨不等于连续涨。所以很认同我所说的，炒股票，先要想明白，我到底要的是什么？要用什么手段达到我所要的。

能坚持的三点

炒股赚钱，只是一个结果，它实质上，只是自己一系列投资行为的副产品，不能引导我们做出正确的选择。而能够让我们总在正确的道路上前进的，而那些我们可以具体坚持做下去的事情。其实也就三个，一是“一个好股票，闭眼拿着”；二是“一个好时机，安心介入”；三是“一股大资金，能跟着做”。

而那些朋友跟我说的，就是这三点，后面两点都有文章详细说过。但第一个“一个好股票，闭眼拿着”，好像整个端午节，都没说过。所以这里抓紧再说如何“一个好股，闭眼拿着。”但说之前，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，哪些是好股，能够闭眼拿，可以自己通过系统去量化交易，然后很快能辨别出来。

闭眼拿，就是下跌也放心

对此，有些朋友可能会想，“一个好股，闭眼拿着”，不是很简单吗？买个好股，放着就是了。但问题是公司基本面是不停的在变的，今年业绩好，不等于明年业绩稳，不是所有股票都是茅台。最后还得做差价，否则，时间一长，股息还是赶不上放银行。一个能闭眼拿着的好股，其实就是跌下去的时候我放心的股票。这种股，就是下跌中机构资金一直在照顾，所以有橙色的“机构库存”，同时从行为上看，那时候还明显有机构先做空再回补的震仓迹象。就像下面图里的股票那样。

一个股票，如果看到回落，但回落都是机构资金做拉升之前的洗盘，自然这种下跌拿着就是了，洗完了就会涨。大家 自己点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，也能看的非常清楚。

吃股息，也有步骤

另外，还有一种更直接，就是调整的时候，“机构库存”反而不断的在增加，这就说明这个股票里的机构参与的越来越积极，如果三五天都是这种状态，那么这样的下跌中，机构借下跌买股票的状态基本就是明摆着的。那自然也没什么可担心的。

其实我回想自己过去的成长，曾经我也是特别喜欢绿色，即喜欢生活的绿色，也喜欢股票的绿色，跌下来跌便宜了，股息率就高。曾经在几个低位，买了不少蓝筹，股息也抵得上，好几套房的年租了。但结果是，算来算去发现，这么整真不如存银行。真正你能吃股息，前提是你把股票状态好的时候一路拿着，这点到应用市场下个“博尔系统”APP， 或者直接这里进入 ，量化之后，持股心里会很有底。然后等到交易状态不好的时候离场，一笔笔的大差价做成功，把自己股票的成本降到很低的水平上，最好成本位0，然后这些股，你去吃股息好了。我现在也是继续这么做的。







