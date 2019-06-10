端午节后，6月行情算正式展开，是否真会应了“五穷六绝”？其实，所谓“五穷六绝”其实并非出自A股，而是出自港股，但A股历史上5月、6月也确实有不少值得记住的事情，比如99年的“5.19”行情，07年的“5.30”调整，15年的“6.15”调整，以及著名的998点，也是在2005年的6月6日出现的。而之所以集中出现在5月、6月，其实也是因为，5月6月往往是承前启后的日子，就拿今年行情来说，我节前和一些业内的朋友沟通，他们还在忙着换仓呢。









5月、6月换的勤

也正是由于机构资金在不断换，导致了4月快速快速下跌之后，就是不断围绕2900上下震荡，而个股，表现好的5月份开始就大涨了，表现差的，5月继续屡创新低，而这种状态持续到了现在。而与此同时，很多ETF都是净买入的。而这些都是机构动作，一头在跑，一头在买。可以想得到，这就是机构资金在不停的换股票，尝试新的热点。对此，大家上应用-市场，下个“博尔系统”APP去量化，就能看到很多股票，无论上涨、下跌，“机构库存”消失了，而另一些股票，即便下跌，机构库存反而更多了。而这种这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。





有的下跌真别怕

股票总是涨涨跌跌的，眼下行情这位置，既然跌都跌了，也就不怕了，关键是清楚下跌图个啥。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在进货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。









每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己点这里进“博尔系统”，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中“机构库存”增加的股票，6月很容易出现转折，而就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。





走势难看，未必真坏

真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，这就意味着机构已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。