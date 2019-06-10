四年故伎重演，端午后意外肯定多！(2019-06-10 08:35:12)
端午节后，6月行情算正式展开，是否真会应了“五穷六绝”？其实，所谓“五穷六绝”其实并非出自A股，而是出自港股，但A股历史上5月、6月也确实有不少值得记住的事情，比如99年的“5.19”行情，07年的“5.30”调整，15年的“6.15”调整，以及著名的998点，也是在2005年的6月6日出现的。而之所以集中出现在5月、6月，其实也是因为，5月6月往往是承前启后的日子，就拿今年行情来说，我节前和一些业内的朋友沟通，他们还在忙着换仓呢。
5月、6月换的勤
也正是由于机构资金在不断换，导致了4月快速快速下跌之后，就是不断围绕2900上下震荡，而个股，表现好的5月份开始就大涨了，表现差的，5月继续屡创新低，而这种状态持续到了现在。而与此同时，很多ETF都是净买入的。而这些都是机构动作，一头在跑，一头在买。可以想得到，这就是机构资金在不停的换股票，尝试新的热点。对此，大家上应用-市场，下个“博尔系统”APP去量化，就能看到很多股票，无论上涨、下跌，“机构库存”消失了，而另一些股票，即便下跌，机构库存反而更多了。而这种这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。
有的下跌真别怕
股票总是涨涨跌跌的，眼下行情这位置，既然跌都跌了，也就不怕了，关键是清楚下跌图个啥。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在进货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。
每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己点这里进“博尔系统”，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中“机构库存”增加的股票，6月很容易出现转折，而就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。
走势难看，未必真坏
真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，这就意味着机构已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。
另外最近很长一段时间，成交量是沪市不到2000亿水平，这种成交量水平，也就最多推动1500只股票了，3600只股票，实在是力不从心了，所以也肯定有股票会靠边站。炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，看看手头那些自己觉得走弱的股票， 是不是一点“机构库存”都看不到，如果是明显存在库存，那即便看上去不怎么好，但也至少是有机构照顾的，再拿一段时间也没事。