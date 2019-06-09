端午节里，昨天中午时候和亲戚们一起吃饭，谈到股票。因为前段时间，横盘一个月，节前有向下破位补缺口的样子，所以他们都说，真要跌下去，也是有点怕的。因为破位下去，等于又套牢1个多月的筹码，后面上去又难了。但我和他们说，不在于行情破不破位，这不是某个人能改变的。后面要紧的是，应该怎么去应对。而做股票赚钱，要么靠行情走牛，要么靠因势利导，趋利避害，现在显然是后者。

洗盘还是撤退？

当时，我进一步和他们说，现在一些机构对行情都是很很重的，因为机构之间也是充满了博弈，一季度大家都做的不错，赚了不少，现在有往下做的资本。一旦有些机构资金往下对一些股票往下做，坚守在里面的，如果接不住抛盘，那自己的损失可就大了。和散户比起来，一些机构现在更是高度警惕。所以这种时候，他们不会藏着掖着，要跑的，就是大踏步的跑，不能比别人慢。但这种时候还笃定低吸的，就是铁杆多头无疑，而这些交易上都会直接体现的。当时我就让他们报股票，我一个个给他们看，这跌下来是不是震仓。而大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易的状态以及“机构库存”，以便于认清当前的下跌属于什么性质。现在有挖坑要货的，有震仓洗盘的，也有干脆逃命的。真碰上震仓洗盘的股票，那跌的越厉害，接下来反击会越快速。这是需要特别注意的。

低吸不能胡来

先说要当心的那种调整，有些股票上涨去之后刚刚开始拐头，有些稍微反弹了一下就立刻拐头，但这都并不重要，因为这样的走势，很难说就一定后面就拐头或者破位下去了。但如果大家那博尔系统，去量化一下“机构库存”，返现“机构库存”处于消失状态，那就要另当别论了。就像下面图里的股票那样，即便跌到低位，反击中“机构库存”消失，反击后也破位，上涨中“机构库存”消失，后面就容易全跌回去。

正是因为眼下市场处于这种非常时期，有些机构都是随时准备行动。所以此刻很多股票，呈现机构库存突然消失，也是合乎逻辑的。 大家自己点这里进“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”，到底有没有，都能一眼看出。

浑水摸鱼的震仓

另一种别有用心的交易行为，就是“机构震仓”。借着现在市场疲软，要去补缺口样子，正好浑水摸鱼搞震仓个，把别人洗出来，接下来自己拉起来就轻松。这个行为和砸盘吸货还有区别，机构库存不是下跌是才出现的，而是之前已经增加了，说明机构已经在里面有积极动作了。但最近几天做空主导（绿色），杀跌挺快，这不是机构自己脑子进水，而是不杀跌，没法在盘中把别人吓出来，但到最后一定是空头回补（蓝色）的行为出现，并且主导股价，这个过程就是震仓的行为。下面图里的股票，大家看一下就清楚。