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声东击西连用5年，6月又出招了

(2019-06-08 10:41:35)
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量化数据

量化交易

量化

财经

端午节里，和一些朋友聊，发现很多朋友1季度的时候，赚的是不错的但是45月份，回下来也不少，甚至有些朋友这小半年下来，竟然也没赚到钱。但即便如此，对接下来的收益，好多人依旧觉得不会差。一开始我不解，仔细一问才清楚，因为他们觉得这行情的主线已经非常明晰了，就是半导体领域的国产替代，后面热点不会消退，下半年，按照这个逻辑去做，几乎就是白送的。

声东击西连用5年，6月又出招了

也正是如此，不少朋友最近确实就是5G、芯片股买了一堆。但对此，我是提醒他们，当你觉得一个题材必然还会被炒的时候，一定多三思一下，问一下自己，是不是又后知后觉了？当时我还问他们，过去的几年里，哪一次觉得必炒必涨的时候，不是最终都变成了不靠谱？2015年神创板之后，2016年如果还奉行次新股不败，结果就是一路套。2017年蓝筹大涨之后，2018年还想抱紧蓝筹，比题材股都跌的多。眼下芯片、半导体的股票确实受到追捧，但这就把这个当做永恒，肯定还得吃套。 

所有人都看到的，不用看

过去的那些必涨，之所以不靠谱，就是大数法则决定的，一个投资逻辑，如果大家都知道了，一定就会变得不靠谱。你所看到的，如果别人也都看到了，那对于炒股而言，价值极小，甚至为负。所以对于芯片、5G的高度认可，在博客里也确实要提醒一下。而真正有价值的，是你看到了别人没看到的东西。这方面，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者点这里进入也一样，自己去量化交易行为，一定能看到走势之外，很多别人看不到的交易行为。

 

就比如说，现在很多人看到了震荡，看到了周四的破位，看到了眼下在补下方缺口，但其实这些大家都可以不看，看了也不知道后面震荡能否持续，破位是真是假，补缺口会不会全补掉。但是如果去量化震荡别后、破位那一刻、补缺口的过程中所发生的交易行为，很多纠结、疑虑都会迎刃而解。就比如，大家只要量化一下“机构库存”，就知道当前股价背后，有没有积极的机构行为。有些横盘破位，积极的机构行为反而增加，那这种破位的猫腻就大了去了。

声东击西连用5年，6月又出招了

同样，有些股破位前，“机构库存”就已经消失了，这种破位，这就是机构放弃，没人管，当然也就不怎么会好了。 

补缺口也大有不同

同样，跌下去补缺口也是一样的，有些股票跌下去，“机构库存”越来越多，这说明对于股价下跌，机构资金是感兴趣的。后面反击的力量自然就大。但有些跌下去之后，“机构库存”根本量化不出来，依旧是机构放弃，缺口就算全补完，都未必能止跌。

声东击西连用5年，6月又出招了

上面说的“机构库存”，不过是“行为量化”中的一种，但已经能解决很多问题。而大家自己要量化自己的股票，也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，在自己去量化。当前市场，去量化，优势是非常明显的。因为太多人现在就盯着缺口，盯着破位看呢，大家换个角度，一定和多数人就不一样了。那么胜出的前提就已经有了。而至于能胜出多少，这点或许有点运气成分，但赢都赢了，就不要太斤斤计较了。


 



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