端午节，讲一下，投资水平的事情。之所以讲这个事情，也是前面有朋友发牢骚，说2015年入市的，结果没做好，2016、2017年，做超跌反弹，结果热点是蓝筹涨了又涨。2018年抱紧蓝筹，结果还不如不抱。2019年一季度好不容易赚了点，结果这次一调整，又擦掉了。而眼下同样觉得不好办，所以回想这几年炒股，真是一点长进都没有。

当时，那朋友发牢骚的时候，我是和他说，投资水平的高低，不取决于一时半会赚了多少钱，大牛市里，运气好点的人，拿个股票一两个月就翻倍了。真正自己炒股的水平是不是长进了，看的就是你犯的错在不断减少。

不怕错，怕错不停

炒股是不怕犯错的，但不要五花八门的错不停的犯，今天被消息诱惑了，明天踩雷了，后天看走势预判错误，这种状态下，每此犯错都不一样，那就没个头了。而这点，也是我请很多新做股票的朋友，在做股票的时候，先到应用-市场，去下个“博尔系统”APP，然后多多量化自己股票的原因。因为这样，很快会建立一套自己的投资知识体系，当自己交易纳入到投资体系之中，或许也会犯错，但绝不是犯五花八门的错，这样，伴随着自己炒股经验的丰富，对这个投资体系越来越熟练，犯错就会越来越少。有行情时不会错过，没行情时，不会大亏。

就拿现在的市场来说，走势上在补缺口，但用量化交易的角度，根本不用才会不会继续补缺口，补完缺口调整会不会结束。因为调整结束的交易状态是非常明晰。代表积极机构行为的“机构库存”出现了。交易上空头回补、做多等行为主导了市场，行情自然扭转。

并且，市场、个股都是一样的，即便市场缺乏这些迹象，但股票上有，这个股票依旧是好的。就像上面图里股票，交易状态的变化，大家一看就明白，无论当前大家手头的股票，有没有破位，有没有震荡 ，自己点这里进“博尔系统” ，自己再去量化，上面说的那些好迹象，只要出现了，股票都不会有什么大问题。

多看行为，必错误减少

或许机构有动作，也没有把股票整起来，毕竟机构资金也不是每次都能成功把股价给推上去，但对于我们来说，至少以交易行为去衡量股票，什么破位、补缺口、假消息、基本面变了，都不再是干扰自己做股票的因素。更何况，此刻机构资金积极动作的股票，要比机构放弃的股票，做成功的机会高的多的多。

并且，采用了行为量化的投资体系，用多了，机构行为看多了，自己再看到一些机构的行为就会有感觉，能预判这次机构的攻击，会不会成功。这样出错的机会就更小了。这点上，其实就不用我再多说了，大家自己去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化一下交易，尤其是自己手头的股票，多去量化，自然会有提高。别的股票，不多看看也就罢了，自己的股票，怎么说，多量化，多看行为，总是应该的。要不然对自己的投资都不愿意去做些努力，面对眼下的行情，各种各样的错还得犯，那真就看不到头了。











