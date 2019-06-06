今天行情的下跌，触动了好多人，因为今天的下跌，一是破位，二是开始不缺口，所以好多朋友都在问我，行情破位之后会跌到哪里？现在去补决口，那么下方缺口补掉之后，是不是调整就结束了？

类似的问题特别多，估计看我文章的朋友，难免也有这样的思考。但对于当时那些疑问多多的朋友，其中有几个，我是只能摇头了。因为前两天，我就和他们说过，眼下“不看走势，看行为”。他们也觉得我说的非常对，但行情一跌，这句话早就扔脑后了。实际现在就应该“不看走势，看行为”。补缺口、破位，从走势上看，你无法确定未来如何，涨跌都有可能，越想就会越纠结。但从行为角度去分析，破位、不缺口，会引发什么样的交易行为，这几乎是一定的，契机就在其中。

补缺口，很好的观察期

比如说，当市场开始补缺口，缺口成为做空目标时，往往是对机构行为很好的观察期。这方面，可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化机构行为。方法也很简单，当缺口成为做空目标时，如果机构资金没有护盘意图，那此刻只要什么都不动，股价肯定就跌下去了，想下方拿货的机构，也会乐见其成的。如果是这种状态，就不会量化出橙色的“机构库存”。

但是，一些股票“机构库存”即便在破位、下跌中依旧很明显，那就说明，这个股票里面的机构，在面对补缺口的状态时，没有放弃，还在积极的动作，这当然是好事。





同样对比一下震荡、反弹，破位，中没有机构库存的股票，明显不一样，前车之鉴比比皆是。

所以，我一直说，做股票，首先想清楚自己要的是什么？然后在一层层的推理下去，就会少犯很多错。比如我要判断接下来股价的涨跌，那么就会想，，今天的涨跌会不会决定明天的涨跌？显然是不会的，而既然不会，何必去盯着看。能影响后面股价的是那一刻的交易行为，而彼时的交易行为，确是收到当前交易行为的影响，所谓羊群效应，就是这么出现的。换而言之，接下来我该怎么做，先量化清楚现在的交易行为，这方面下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，就会很清楚的。上面说的机构行为积极与否，只是交易行为的一种，大家自己去量化，什么机构做多、机构回补、机构做空，都能量化出来的。此外，上面说了，补缺口也是一种交易行为改变的契机，这个契机对于不少股票，就是一轮调整的结束，对于这个缺口的话题，行为上也有很多值得说，大家先去量化，然后我端午继续了。



